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Здоровье
СOVID-19: 213 заболевших на 100 000 жителейЗаррина Салимова, Берн
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Согласно данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), Конфедерация имеет один из самых высоких показателей заболеваемости Covid-19 в Европе. По состоянию на 2 апреля, в Швейцарии и Лихтенштейне подтверждены 18 267 случаев заражения Covid-19.
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Образование и наука
Что пока неизвестно о коронавирусе?Лейла Бабаева, Берн-Женева
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Несмотря на постоянное изучение вируса SARS-CoV-2, причины пандемии Covid-19, ряд вопросов пока остаются без ответа.
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Культура
Пушкин тоже сидел на карантине!Надежда Сикорская, Женева
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В трудный момент, сопровождаемый неожиданно появившимся свободным временем, многие обращаются к «нашему всему». А некоторые даже отождествляют cебя с ним.
Коронавирус: апрель будет необычнымБыло бы «иллюзорно» полагать, что период квази-изоляции в Швейцарии закончится 19 апреля, заявил министр здравоохранения Ален Берсе во вторник, после посещения тестового центра в Люцерне.
Праведники и мародерыПо сложившейся уже традиции мы начинаем рабочую неделю с наблюдений за развитием пандемии COVID-19 в Швейцарии с морально-этической точки зрения.
Распространение коронавируса не остановилось, но замедлилосьРост числа новых случаев заболевания Covid-19 в выходные был примерно таким же, как и в предыдущие дни. Это может быть признаком того, что принятые меры начинают действовать, хотя делать какие-либо выводы еще рано, заявил глава отделения инфекционных заболеваний Федерального департамента здравоохранения (OFSP) Даниэль Кох на брифинге в понедельник.
Коронавирус: апрель будет необычнымБыло бы «иллюзорно» полагать, что период квази-изоляции в Швейцарии закончится 19 апреля, заявил министр здравоохранения Ален Берсе во вторник, после посещения тестового центра в Люцерне.
Коронавирус: мужчины в группе риска?От вызванных Covid-19 осложнений чаще умирают мужчины, чем женщины. Почему?
Праведники и мародерыПо сложившейся уже традиции мы начинаем рабочую неделю с наблюдений за развитием пандемии COVID-19 в Швейцарии с морально-этической точки зрения.