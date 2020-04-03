Подписка на е-рассылку Печатное издание

пятница, 3 апреля 2020 года   

Дорогие читатели!

Неделю назад мы обратились к Вам с призывом о поддержке самым простым и дешевым способом - подпиской на наше печатное приложение. На нашей странице в Фэйсбуке этот призыв поддержали лайками и сердечками 60 человек, в Инстаграме - 51. Не знаем, сколько еще понимающе кивнули, получив ежедневную - заметьте, бесплатную! - рассылку со всеми свежими новостями. Однако не лайком, а делом, то есть денежным переводом откликнулись только пять человек. Никого из самых активных наших читателей-комментаторов среди них нет. Мелковато, господа!

Если вы цените нашу работу, то продемонстрируйте это. И пожалуйста, при оформлении подписки не забывайте указывать ваш почтовый адрес - это относится, в частности, к щедрой г-же Виктории Мирата, которую мы просим связаться с редакцией.

И главное: хорошая погода - не повод для нарушения правил домашней изоляции. Берегите себя и окружающих, будьте здоровы!
Здоровье

СOVID-19: 213 заболевших на 100 000 жителей

Заррина Салимова, Берн

Согласно данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), Конфедерация имеет один из самых высоких показателей заболеваемости Covid-19 в Европе. По состоянию на 2 апреля, в Швейцарии и Лихтенштейне подтверждены 18 267 случаев заражения Covid-19.

подробнее

Образование и наука

Что пока неизвестно о коронавирусе?

Лейла Бабаева, Берн-Женева

Несмотря на постоянное изучение вируса SARS-CoV-2, причины пандемии Covid-19, ряд вопросов пока остаются без ответа.

подробнее
Культура

Пушкин тоже сидел на карантине!

Надежда Сикорская, Женева

В трудный момент, сопровождаемый неожиданно появившимся свободным временем, многие обращаются к «нашему всему». А некоторые даже отождествляют cебя с ним.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.04
CHF-EUR 0.94
CHF-RUB 80.72
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Мнение читателей

Согласно онлайн-опросу, проведенному Colombus Consulting среди 1000 швейцарцев, 80% хотели бы продолжать трудиться в таком режиме и по окончании санитарного кризиса. А вы что скажете?

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Коронавирус: апрель будет необычным

 Было бы «иллюзорно» полагать, что период квази-изоляции в Швейцарии закончится 19 апреля, заявил министр здравоохранения Ален Берсе во вторник, после посещения тестового центра в Люцерне.

Всего просмотров: 2,642

Праведники и мародеры

По сложившейся уже традиции мы начинаем рабочую неделю с наблюдений за развитием пандемии COVID-19 в Швейцарии с морально-этической точки зрения.

Всего просмотров: 1,946

Распространение коронавируса не остановилось, но замедлилось

 Рост числа новых случаев заболевания Covid-19 в выходные был примерно таким же, как и в предыдущие дни. Это может быть признаком того, что принятые меры начинают действовать, хотя делать какие-либо выводы еще рано, заявил глава отделения инфекционных заболеваний Федерального департамента здравоохранения (OFSP) Даниэль Кох на брифинге в понедельник.

Всего просмотров: 1,900
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Коронавирус: апрель будет необычным

 Было бы «иллюзорно» полагать, что период квази-изоляции в Швейцарии закончится 19 апреля, заявил министр здравоохранения Ален Берсе во вторник, после посещения тестового центра в Люцерне.

Всего просмотров: 2,642

Коронавирус: мужчины в группе риска?

От вызванных Covid-19 осложнений чаще умирают мужчины, чем женщины. Почему?

Всего просмотров: 1,030

Праведники и мародеры

По сложившейся уже традиции мы начинаем рабочую неделю с наблюдений за развитием пандемии COVID-19 в Швейцарии с морально-этической точки зрения.

Всего просмотров: 1,946

© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top