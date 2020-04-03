Дорогие читатели!

Неделю назад мы обратились к Вам с призывом о поддержке самым простым и дешевым способом - подпиской на наше печатное приложение. На нашей странице в Фэйсбуке этот призыв поддержали лайками и сердечками 60 человек, в Инстаграме - 51. Не знаем, сколько еще понимающе кивнули, получив ежедневную - заметьте, бесплатную! - рассылку со всеми свежими новостями. Однако не лайком, а делом, то есть денежным переводом откликнулись только пять человек. Никого из самых активных наших читателей-комментаторов среди них нет. Мелковато, господа!

Если вы цените нашу работу, то продемонстрируйте это. И пожалуйста, при оформлении подписки не забывайте указывать ваш почтовый адрес - это относится, в частности, к щедрой г-же Виктории Мирата, которую мы просим связаться с редакцией.

И главное: хорошая погода - не повод для нарушения правил домашней изоляции. Берегите себя и окружающих, будьте здоровы!