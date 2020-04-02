Дорогие читатели!
Надеемся, вы все здоровы!
В сегодняшнем выпуске: ежедневная хроника, интервью с президентом Медицинского общества Романдской Швейцарии и новая возможность поучаствовать в культурном событии, не нарушая режима домашней изоляции.
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Здоровье
Коронавирус: мужчины в группе риска?Заррина Салимова, Берн
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От вызванных Covid-19 осложнений чаще умирают мужчины, чем женщины. Почему?
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Здоровье
«Вакцинация всей страны»Надежда Сикорская, Лозанна
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Вот единственное надежное решение проблемы COVID-19 по мнению д-ра Филиппа Эггиманна, президента Медицинского общества Романдской Швейцарии (SMSR), существующего с 1867 года.
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Культура
Кинофестиваль Visions du Réel пройдет в режиме онлайнЛейла Бабаева, Нион
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Ежегодно в Нионе проводится один из крупнейших европейских фестивалей документальных фильмов Visions du Réel. С 17 апреля по 2 мая он пройдет в 51-й раз, но впервые – в виртуальном пространстве. В программе есть несколько лент «наших» режиссеров.
Коронавирус: пик эпидемии еще не пройденCovid-19 продолжает распространяться по Швейцарии. Федеральное управление здравоохранения (OFSP) объявило в четверг о 1000 новых случаев заболевания за сутки.
Коронавирус: апрель будет необычнымБыло бы «иллюзорно» полагать, что период квази-изоляции в Швейцарии закончится 19 апреля, заявил министр здравоохранения Ален Берсе во вторник, после посещения тестового центра в Люцерне.
Праведники и мародерыПо сложившейся уже традиции мы начинаем рабочую неделю с наблюдений за развитием пандемии COVID-19 в Швейцарии с морально-этической точки зрения.
Коронавирус: апрель будет необычнымБыло бы «иллюзорно» полагать, что период квази-изоляции в Швейцарии закончится 19 апреля, заявил министр здравоохранения Ален Берсе во вторник, после посещения тестового центра в Люцерне.
Праведники и мародерыПо сложившейся уже традиции мы начинаем рабочую неделю с наблюдений за развитием пандемии COVID-19 в Швейцарии с морально-этической точки зрения.
Коронавирус: мужчины в группе риска?От вызванных Covid-19 осложнений чаще умирают мужчины, чем женщины. Почему?