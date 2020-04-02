Культура

Лейла Бабаева, Нион

Ежегодно в Нионе проводится один из крупнейших европейских фестивалей документальных фильмов Visions du Réel. С 17 апреля по 2 мая он пройдет в 51-й раз, но впервые – в виртуальном пространстве. В программе есть несколько лент «наших» режиссеров.