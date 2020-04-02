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четверг, 2 апреля 2020 года   

Дорогие читатели!

Надеемся, вы все здоровы!

В сегодняшнем выпуске: ежедневная хроника, интервью с президентом Медицинского общества Романдской Швейцарии и новая возможность поучаствовать в культурном событии, не нарушая режима домашней изоляции.
Здоровье

Коронавирус: мужчины в группе риска?

Заррина Салимова, Берн

От вызванных Covid-19 осложнений чаще умирают мужчины, чем женщины. Почему?

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Здоровье

«Вакцинация всей страны»

Надежда Сикорская, Лозанна

Вот единственное надежное решение проблемы COVID-19 по мнению д-ра Филиппа Эггиманна, президента Медицинского общества Романдской Швейцарии (SMSR), существующего с 1867 года.

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Культура

Кинофестиваль Visions du Réel пройдет в режиме онлайн

Лейла Бабаева, Нион

Ежегодно в Нионе проводится один из крупнейших европейских фестивалей документальных фильмов Visions du Réel. С 17 апреля по 2 мая он пройдет в 51-й раз, но впервые – в виртуальном пространстве. В программе есть несколько лент «наших» режиссеров.

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