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среда, 1 апреля 2020 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Коронавирус: апрель будет необычным

Заррина Салимова, Берн-Люцерн

Было бы «иллюзорно» полагать, что период квази-изоляции в Швейцарии закончится 19 апреля, заявил министр здравоохранения Ален Берсе во вторник, после посещения тестового центра в Люцерне.

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Наши люди

Русская женщина на женевской улице

Лейла Бабаева, Женева

В Женеве в честь мужчин названы сотни улиц, а в честь женщин - лишь несколько десятков. Сегодня специально созданный коллектив работает над исправлением ситуации. На одной из табличек появилoсь и русское имя – публицистки Екатерины Кусковой (1869-1958). Не верите? Сможете сами убедиться, как только снова можно будет гулять по женевским улицам.

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Культура

Béjart празднует Мориса

Надежда Сикорская, Лозанна

Вслед за оперой в двери ваших домов стучится балет – лозаннская труппа, созданная великим бельгийским хореографом, дарит встречу с высоким искусством танца. Это не первоапрельская шутка: впустите его – со 2 по 5 апреля.

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