Главное на сегодня.
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Здоровье
Коронавирус: апрель будет необычнымЗаррина Салимова, Берн-Люцерн
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Было бы «иллюзорно» полагать, что период квази-изоляции в Швейцарии закончится 19 апреля, заявил министр здравоохранения Ален Берсе во вторник, после посещения тестового центра в Люцерне.
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Наши люди
Русская женщина на женевской улицеЛейла Бабаева, Женева
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В Женеве в честь мужчин названы сотни улиц, а в честь женщин - лишь несколько десятков. Сегодня специально созданный коллектив работает над исправлением ситуации. На одной из табличек появилoсь и русское имя – публицистки Екатерины Кусковой (1869-1958). Не верите? Сможете сами убедиться, как только снова можно будет гулять по женевским улицам.
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Культура
Béjart празднует МорисаНадежда Сикорская, Лозанна
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Вслед за оперой в двери ваших домов стучится балет – лозаннская труппа, созданная великим бельгийским хореографом, дарит встречу с высоким искусством танца. Это не первоапрельская шутка: впустите его – со 2 по 5 апреля.
Коронавирус: в Швейцарии скончались более 100 человекВ Конфедерации проведено 84 000 тестов на Covid-19, 12% из которых оказались положительными, сообщает Федеральный департамент здравоохранения (OFSP).
Коронавирус: пик эпидемии еще не пройденCovid-19 продолжает распространяться по Швейцарии. Федеральное управление здравоохранения (OFSP) объявило в четверг о 1000 новых случаев заболевания за сутки.
Праведники и мародерыПо сложившейся уже традиции мы начинаем рабочую неделю с наблюдений за развитием пандемии COVID-19 в Швейцарии с морально-этической точки зрения.
Распространение коронавируса не остановилось, но замедлилосьРост числа новых случаев заболевания Covid-19 в выходные был примерно таким же, как и в предыдущие дни. Это может быть признаком того, что принятые меры начинают действовать, хотя делать какие-либо выводы еще рано, заявил глава отделения инфекционных заболеваний Федерального департамента здравоохранения (OFSP) Даниэль Кох на брифинге в понедельник.
Праведники и мародерыПо сложившейся уже традиции мы начинаем рабочую неделю с наблюдений за развитием пандемии COVID-19 в Швейцарии с морально-этической точки зрения.
Средство от коронавируса?Генеральный директор швейцарской фармацевтической компании Novartis Вас Нарасимхан отметил в интервью газете SonntagsZeitung, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин – самый многообещающий в борьбе с коронавирусом.