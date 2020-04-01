Наши люди

Лейла Бабаева, Женева

В Женеве в честь мужчин названы сотни улиц, а в честь женщин - лишь несколько десятков. Сегодня специально созданный коллектив работает над исправлением ситуации. На одной из табличек появилoсь и русское имя – публицистки Екатерины Кусковой (1869-1958). Не верите? Сможете сами убедиться, как только снова можно будет гулять по женевским улицам.