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Главное на сегодня: хроника распространения коронавируса в Швейцарии; луч солнца в темном медицинском царстве и очередная публикация из серии "Пир во время чумы" с рассказом о Рембрандте и новой загадкой.
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Здоровье
Распространение коронавируса не остановилось, но замедлилосьЗаррина Салимова, Берн
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Рост числа новых случаев заболевания Covid-19 в выходные был примерно таким же, как и в предыдущие дни. Это может быть признаком того, что принятые меры начинают действовать, хотя делать какие-либо выводы еще рано, заявил глава отделения инфекционных заболеваний Федерального департамента здравоохранения (OFSP) Даниэль Кох на брифинге в понедельник.
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Образование и наука
Средство от коронавируса?Лейла Бабаева, Базель
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Генеральный директор швейцарской фармацевтической компании Novartis Вас Нарасимхан отметил в интервью газете SonntagsZeitung, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин – самый многообещающий в борьбе с коронавирусом.
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Культура
«Пир во время чумы». Загадка № 3Рада Ландарь, Бостон - Женева
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Уж очень грамотные у нас читатели – «раскалывают» наши загадки, как Щелкунчик орешки. Для третьего раунда нашей развлекательно-просветительской игры «Отгадай художника» повышаем планку сложности. Время пошло!
Коронавирус: в Швейцарии скончались более 100 человекВ Конфедерации проведено 84 000 тестов на Covid-19, 12% из которых оказались положительными, сообщает Федеральный департамент здравоохранения (OFSP).
Коронавирус: пик эпидемии еще не пройденCovid-19 продолжает распространяться по Швейцарии. Федеральное управление здравоохранения (OFSP) объявило в четверг о 1000 новых случаев заболевания за сутки.
На войне как на войнеУдивительно, как быстро люди адаптируются к новым условиям, когда того требуют обстоятельства. Несколько примеров из жизни наших читателей в качестве информации к размышлению.
Праведники и мародерыПо сложившейся уже традиции мы начинаем рабочую неделю с наблюдений за развитием пандемии COVID-19 в Швейцарии с морально-этической точки зрения.
Средство от коронавируса?Генеральный директор швейцарской фармацевтической компании Novartis Вас Нарасимхан отметил в интервью газете SonntagsZeitung, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин – самый многообещающий в борьбе с коронавирусом.
Распространение коронавируса не остановилось, но замедлилосьРост числа новых случаев заболевания Covid-19 в выходные был примерно таким же, как и в предыдущие дни. Это может быть признаком того, что принятые меры начинают действовать, хотя делать какие-либо выводы еще рано, заявил глава отделения инфекционных заболеваний Федерального департамента здравоохранения (OFSP) Даниэль Кох на брифинге в понедельник.