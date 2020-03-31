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вторник, 31 марта 2020 года   

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Главное на сегодня: хроника распространения коронавируса в Швейцарии; луч солнца в темном медицинском царстве и очередная публикация из серии "Пир во время чумы" с рассказом о Рембрандте и новой загадкой.
Здоровье

Распространение коронавируса не остановилось, но замедлилось

Заррина Салимова, Берн

Рост числа новых случаев заболевания Covid-19 в выходные был примерно таким же, как и в предыдущие дни. Это может быть признаком того, что принятые меры начинают действовать, хотя делать какие-либо выводы еще рано, заявил глава отделения инфекционных заболеваний Федерального департамента здравоохранения (OFSP) Даниэль Кох на брифинге в понедельник.

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Образование и наука

Средство от коронавируса?

Лейла Бабаева, Базель

Генеральный директор швейцарской фармацевтической компании Novartis Вас Нарасимхан отметил в интервью газете SonntagsZeitung, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин – самый многообещающий в борьбе с коронавирусом.

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Культура

«Пир во время чумы». Загадка № 3

Рада Ландарь, Бостон - Женева

Уж очень грамотные у нас читатели – «раскалывают» наши загадки, как Щелкунчик орешки. Для третьего раунда нашей развлекательно-просветительской игры «Отгадай художника» повышаем планку сложности. Время пошло!

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вторник, 31 марта 2020 года
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 Удивительно, как быстро люди адаптируются к новым условиям, когда того требуют обстоятельства. Несколько примеров из жизни наших читателей в качестве информации к размышлению.

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По сложившейся уже традиции мы начинаем рабочую неделю с наблюдений за развитием пандемии COVID-19 в Швейцарии с морально-этической точки зрения.

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Средство от коронавируса?

 Генеральный директор швейцарской фармацевтической компании Novartis Вас Нарасимхан отметил в интервью газете SonntagsZeitung, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин – самый многообещающий в борьбе с коронавирусом.

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Распространение коронавируса не остановилось, но замедлилось

 Рост числа новых случаев заболевания Covid-19 в выходные был примерно таким же, как и в предыдущие дни. Это может быть признаком того, что принятые меры начинают действовать, хотя делать какие-либо выводы еще рано, заявил глава отделения инфекционных заболеваний Федерального департамента здравоохранения (OFSP) Даниэль Кох на брифинге в понедельник.

Всего просмотров: 539

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