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понедельник, 30 марта 2020 года   

27.03.2020 - 15:42Covid-19: 1390 новых случаев за сутки

Дорогие читатели!

Надеемся, что вы и ваши близкие здоровы! Предлагаем вашему вниманию самые последние данные о распространении коронавируса в Швейцарии, размышления о добре и зле и столь редкую сейчас возможность побывать в опере. Берегите себя и оставайтесь с нами.
Моя Швейцария

Праведники и мародеры

Надежда Сикорская, Женева

По сложившейся уже традиции мы начинаем рабочую неделю с наблюдений за развитием пандемии COVID-19 в Швейцарии с морально-этической точки зрения.

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Здоровье

Covid-19: более 14 300 заболевших за пять недель

Заррина Салимова, Берн

Со времени первого подтвержденного в лаборатории случая Covid-19 количество заболевших в Швейцарии неуклонно растет. Всего в Конфедерации было проведено около 111 000 тестов на коронавирус, 13% из которых оказались положительными.

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Культура

«Путешествие к надежде» начинается в Женеве

Надежда Сикорская, Genève - Женева

Сегодня на сцене Большого театра Женевы должна была состояться всемирная премьера оперы немецкого композитора Кристиана Жоста по мотивам одноименного фильма Ксавье Коллера. Назло коранавирусу она состоится, и чтобы побывать на ней, вам не придется нарушать условия самоизоляции.

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вторник, 31 марта 2020 года
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