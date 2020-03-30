Дорогие читатели!
Надеемся, что вы и ваши близкие здоровы! Предлагаем вашему вниманию самые последние данные о распространении коронавируса в Швейцарии, размышления о добре и зле и столь редкую сейчас возможность побывать в опере. Берегите себя и оставайтесь с нами.
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Моя Швейцария
Праведники и мародерыНадежда Сикорская, Женева
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По сложившейся уже традиции мы начинаем рабочую неделю с наблюдений за развитием пандемии COVID-19 в Швейцарии с морально-этической точки зрения.
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Здоровье
Covid-19: более 14 300 заболевших за пять недельЗаррина Салимова, Берн
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Со времени первого подтвержденного в лаборатории случая Covid-19 количество заболевших в Швейцарии неуклонно растет. Всего в Конфедерации было проведено около 111 000 тестов на коронавирус, 13% из которых оказались положительными.
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Культура
«Путешествие к надежде» начинается в ЖеневеНадежда Сикорская, Genève - Женева
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Сегодня на сцене Большого театра Женевы должна была состояться всемирная премьера оперы немецкого композитора Кристиана Жоста по мотивам одноименного фильма Ксавье Коллера. Назло коранавирусу она состоится, и чтобы побывать на ней, вам не придется нарушать условия самоизоляции.
Коронавирус: в Швейцарии скончались более 100 человекВ Конфедерации проведено 84 000 тестов на Covid-19, 12% из которых оказались положительными, сообщает Федеральный департамент здравоохранения (OFSP).
Коронавирус: более 1000 новых случаев за суткиКоличество заболевших Covid-19 в Швейцарии продолжает расти. Больше всего случаев заболевания по отношению к общему числу жителей зарегистрировано в кантонах Тичино, Во и Базель-городской.
Коронавирус: пик эпидемии еще не пройденCovid-19 продолжает распространяться по Швейцарии. Федеральное управление здравоохранения (OFSP) объявило в четверг о 1000 новых случаев заболевания за сутки.
Достоевский о Женеве: «Это ужас, а не город!»Сегодня исполняется 135 лет со дня смерти великого русского писателя, жизненный путь которого прошел и через Швейцарию. Вместе с профессиональными исследователями его творчества и просто почитателями его таланта мы решили отметить эту печальную дату оригинальной, на наш взгляд, публикацией - объяснением в нелюбви к Женеве и к Швейцарии в цитатах.
Добро пожаловать к швейцарскому столу!Когда закончится пандемия, неизвестно, ситуация меняется постоянно, в таких обстоятельствах приятно провести время в кругу семьи и вместе с детьми заняться приготовлением традиционных швейцарских блюд. Сегодня мы делимся с читателями несколькими рецептами.
Нелегкая доля швейцарских медсестерМедсестры и медбратья Конфедерации жалуются на тяжелые условия работы: ненормированный рабочий день, сверхурочные, стресс, давление. Около половины сотрудников этой категории бросают карьеру и меняют сферу деятельности.