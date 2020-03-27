Дорогие читатели!
Сейчас будни для многих слились с выходными, но все-таки... Обратите внимание на объявленный редакцией Нашей Газеты фотоконкурс и проводимый нами опрос мнения читателей - отвлечетесь!
И еще. Почти неделю назад мы обратились к вам с призывом о поддержке - хотя бы на уровне подписки на наше печатное издание. Увы, пока откликнулся только один человек, которого мы лично не знаем, которого не называем, но которому очень благодарны. Надеемся, его примеру последуют и другие. Если вы цените работу редакции, продемонстрируйте это, не надеясь, что за вас это сделает кто-то другой. Будьте здоровы!
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Здоровье
Коронавирус: пик эпидемии еще не пройденЗаррина Салимова, Берн
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Covid-19 продолжает распространяться по Швейцарии. Федеральное управление здравоохранения (OFSP) объявило в четверг о 1000 новых случаев заболевания за сутки.
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Экономика
Новые меры для поддержания экономики ШвейцарииЛейла Бабаева, Берн-Женева
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В сегодняшней статье мы расскажем о кредитах малым и средним предприятиям, временной отмене пени за просрочку уплаты определенных налогов, позиции Комиссии по вопросам конкуренции и о положении, в котором оказались женевские таксисты в связи с пандемией COVID-19.
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Уголок гурмана
Добро пожаловать к швейцарскому столу!Лейла Бабаева, Женева-Фрибург
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Когда закончится пандемия, неизвестно, ситуация меняется постоянно, в таких обстоятельствах приятно провести время в кругу семьи и вместе с детьми заняться приготовлением традиционных швейцарских блюд. Сегодня мы делимся с читателями несколькими рецептами.
Коронавирус: более 1000 новых случаев за суткиКоличество заболевших Covid-19 в Швейцарии продолжает расти. Больше всего случаев заболевания по отношению к общему числу жителей зарегистрировано в кантонах Тичино, Во и Базель-городской.
Коронавирус: кого будут лечить?Швейцарская академия медицинских наук (ASSM) и Швейцарское общество интенсивной терапии (SSMI) дополнили указания, которыми должны руководствоваться врачи, если отделения реанимации и интенсивной терапии окажутся переполненными.
Коронавирус: в Швейцарии скончались более 100 человекВ Конфедерации проведено 84 000 тестов на Covid-19, 12% из которых оказались положительными, сообщает Федеральный департамент здравоохранения (OFSP).
Коронавирус: в Швейцарии скончались более 100 человекВ Конфедерации проведено 84 000 тестов на Covid-19, 12% из которых оказались положительными, сообщает Федеральный департамент здравоохранения (OFSP).
На войне как на войнеУдивительно, как быстро люди адаптируются к новым условиям, когда того требуют обстоятельства. Несколько примеров из жизни наших читателей в качестве информации к размышлению.
«Остановим вирус!»Швейцарский Красный Крест, одна из самых активных национальных организаций всемирной гуманитарной сети, запустил информационную кампанию по предотвращению распространения COVID-19, пригласив в партнеры… юмориста.