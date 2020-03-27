Дорогие читатели!

Сейчас будни для многих слились с выходными, но все-таки... Обратите внимание на объявленный редакцией Нашей Газеты фотоконкурс и проводимый нами опрос мнения читателей - отвлечетесь!

И еще. Почти неделю назад мы обратились к вам с призывом о поддержке - хотя бы на уровне подписки на наше печатное издание. Увы, пока откликнулся только один человек, которого мы лично не знаем, которого не называем, но которому очень благодарны. Надеемся, его примеру последуют и другие. Если вы цените работу редакции, продемонстрируйте это, не надеясь, что за вас это сделает кто-то другой. Будьте здоровы!