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пятница, 27 марта 2020 года   

Дорогие читатели!

Сейчас будни для многих слились с выходными, но все-таки... Обратите внимание на объявленный редакцией Нашей Газеты фотоконкурс и проводимый нами опрос мнения читателей - отвлечетесь!

И еще. Почти неделю назад мы обратились к вам с призывом о поддержке - хотя бы на уровне подписки на наше печатное издание. Увы, пока откликнулся только один человек, которого мы лично не знаем, которого не называем, но которому очень благодарны. Надеемся, его примеру последуют и другие. Если вы цените работу редакции, продемонстрируйте это, не надеясь, что за вас это сделает кто-то другой. Будьте здоровы!
Здоровье

Коронавирус: пик эпидемии еще не пройден

Заррина Салимова, Берн

Covid-19 продолжает распространяться по Швейцарии. Федеральное управление здравоохранения (OFSP) объявило в четверг о 1000 новых случаев заболевания за сутки.

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Экономика

Новые меры для поддержания экономики Швейцарии

Лейла Бабаева, Берн-Женева

В сегодняшней статье мы расскажем о кредитах малым и средним предприятиям, временной отмене пени за просрочку уплаты определенных налогов, позиции Комиссии по вопросам конкуренции и о положении, в котором оказались женевские таксисты в связи с пандемией COVID-19.

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Уголок гурмана

Добро пожаловать к швейцарскому столу!

Лейла Бабаева, Женева-Фрибург

Когда закончится пандемия, неизвестно, ситуация меняется постоянно, в таких обстоятельствах приятно провести время в кругу семьи и вместе с детьми заняться приготовлением традиционных швейцарских блюд. Сегодня мы делимся с читателями несколькими рецептами.

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вторник, 31 марта 2020 года
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Коронавирус: более 1000 новых случаев за сутки

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Коронавирус: в Швейцарии скончались более 100 человек

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Коронавирус: в Швейцарии скончались более 100 человек

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На войне как на войне

 Удивительно, как быстро люди адаптируются к новым условиям, когда того требуют обстоятельства. Несколько примеров из жизни наших читателей в качестве информации к размышлению.

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«Остановим вирус!»

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