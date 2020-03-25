Главное на сегодня.
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Здоровье
«Ни одна страна не знает, сколько людей на самом деле заражено»Заррина Салимова, Берн
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Об этом заявил на состоявшемся во вторник в Берне брифинге руководитель отдела по преодолению кризисных ситуаций и международному сотрудничеству Федерального департамента здравоохранения (OFSP) Патрик Матис.
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Культура
Чайковский, Стравинский и Рахманинов в сезоне Оркестра Романдской ШвейцарииНадежда Сикорская, Женева
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Еще месяц назад мы получили приглашение на традиционную презентацию нового музыкального сезона, которая должна была начаться в 11 часов 23 марта в конференц-зале женевского отеля Mandarin Oriental. Как вы уже догадались, этого не произошло, при этом пресс-конференция состоялась.
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Экономика
Крупный улов швейцарской таможниЛейла Бабаева, Берн
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В 2019 году таможенники Конфедерации конфисковали больше оружия, контрафактных лекарств и «фирменных» товаров, чем в 2018-м. Такой результат эксперты объясняют развитием интернет-торговли.
Швейцария больше не выдает визы… а также ограничивает продажу парацетамола, аспирина и ибупрофена, переносит голосования и призывает своих граждан как можно скорее вернуться на родину.
Коронавирус: все ищут тестыКоличество доступных тестов на коронавирус быстро сокращается. Швейцария пытается приобрести больше тестов и выступает за их умеренное использование.
Коронавирус: кого будут лечить?Швейцарская академия медицинских наук (ASSM) и Швейцарское общество интенсивной терапии (SSMI) дополнили указания, которыми должны руководствоваться врачи, если отделения реанимации и интенсивной терапии окажутся переполненными.
Коронавирус: более 1000 новых случаев за суткиКоличество заболевших Covid-19 в Швейцарии продолжает расти. Больше всего случаев заболевания по отношению к общему числу жителей зарегистрировано в кантонах Тичино, Во и Базель-городской.
Коронавирус: кого будут лечить?Швейцарская академия медицинских наук (ASSM) и Швейцарское общество интенсивной терапии (SSMI) дополнили указания, которыми должны руководствоваться врачи, если отделения реанимации и интенсивной терапии окажутся переполненными.
COVID-19: о «низменности характера» и санкциях за угрозу общественному здоровьюУже неделю – и никто не знает, как долго это продлится – мы живем в новых реалиях, привыкая к меняющейся каждый день ситуации. Кантональные власти и федеральное правительство регулярно объявляют о новых мерах борьбы с коронавирусом и о новых ограничениях. Швейцария не видела ничего подобного со времен Второй мировой войны.