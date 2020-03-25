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среда, 25 марта 2020 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

«Ни одна страна не знает, сколько людей на самом деле заражено»

Заррина Салимова, Берн

Об этом заявил на состоявшемся во вторник в Берне брифинге руководитель отдела по преодолению кризисных ситуаций и международному сотрудничеству Федерального департамента здравоохранения (OFSP) Патрик Матис.

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Культура

Чайковский, Стравинский и Рахманинов в сезоне Оркестра Романдской Швейцарии

Надежда Сикорская, Женева

Еще месяц назад мы получили приглашение на традиционную презентацию нового музыкального сезона, которая должна была начаться в 11 часов 23 марта в конференц-зале женевского отеля Mandarin Oriental. Как вы уже догадались, этого не произошло, при этом пресс-конференция состоялась.

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Экономика

Крупный улов швейцарской таможни

Лейла Бабаева, Берн

В 2019 году таможенники Конфедерации конфисковали больше оружия, контрафактных лекарств и «фирменных» товаров, чем в 2018-м. Такой результат эксперты объясняют развитием интернет-торговли.

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вторник, 31 марта 2020 года
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 … а также ограничивает продажу парацетамола, аспирина и ибупрофена, переносит голосования и призывает своих граждан как можно скорее вернуться на родину.

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 Уже неделю – и никто не знает, как долго это продлится – мы живем в новых реалиях, привыкая к меняющейся каждый день ситуации. Кантональные власти и федеральное правительство регулярно объявляют о новых мерах борьбы с коронавирусом и о новых ограничениях. Швейцария не видела ничего подобного со времен Второй мировой войны.

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