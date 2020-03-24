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вторник, 24 марта 2020 года   

Дорогие читатели! Не коронавирусом единым жив человек! А потому, ознакомившись с хроникой эпидемии в Швейцарии, отвлекитесь от этой главной темы дня и почитайте о новом технологическом достижении, которое может пригодиться нам всем, и о гениальном испанском безумце - Сальвадоре Дали, ставшем "немножко русским" благодаря своей жене, Гале. Приятного чтения, будьте здоровы!


 

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вторник, 31 марта 2020 года
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