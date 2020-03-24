Дорогие читатели! Не коронавирусом единым жив человек! А потому, ознакомившись с хроникой эпидемии в Швейцарии, отвлекитесь от этой главной темы дня и почитайте о новом технологическом достижении, которое может пригодиться нам всем, и о гениальном испанском безумце - Сальвадоре Дали, ставшем "немножко русским" благодаря своей жене, Гале. Приятного чтения, будьте здоровы!
Швейцария больше не выдает визы… а также ограничивает продажу парацетамола, аспирина и ибупрофена, переносит голосования и призывает своих граждан как можно скорее вернуться на родину.
Коронавирус: все ищут тестыКоличество доступных тестов на коронавирус быстро сокращается. Швейцария пытается приобрести больше тестов и выступает за их умеренное использование.
Оставайтесь дома!С таким призывом швейцарское правительство обратилось ко всем жителям страны.
COVID-19: о «низменности характера» и санкциях за угрозу общественному здоровьюУже неделю – и никто не знает, как долго это продлится – мы живем в новых реалиях, привыкая к меняющейся каждый день ситуации. Кантональные власти и федеральное правительство регулярно объявляют о новых мерах борьбы с коронавирусом и о новых ограничениях. Швейцария не видела ничего подобного со времен Второй мировой войны.
Коронавирус: кого будут лечить?Швейцарская академия медицинских наук (ASSM) и Швейцарское общество интенсивной терапии (SSMI) дополнили указания, которыми должны руководствоваться врачи, если отделения реанимации и интенсивной терапии окажутся переполненными.
Коронавирус: более 1000 новых случаев за суткиКоличество заболевших Covid-19 в Швейцарии продолжает расти. Больше всего случаев заболевания по отношению к общему числу жителей зарегистрировано в кантонах Тичино, Во и Базель-городской.