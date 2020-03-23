Главное на сегодня.
Чрезвычайное положение в ШвейцарииВ понедельник Федеральный совет объявил чрезвычайное положение – это дает правительству право принимать единые для всех кантонов меры.
Covid-19: рекомендуемые лекарстваОдин из наиболее распространенных симптомов Covid 19 – повышение температуры тела, в связи с чем некоторые пациенты по собственной инициативе чередуют прием противоспалительных средств с парацетамолом. Что говорят эксперты?
Швейцария больше не выдает визы… а также ограничивает продажу парацетамола, аспирина и ибупрофена, переносит голосования и призывает своих граждан как можно скорее вернуться на родину.
Шизофрения излечима!Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»
Коронавирус: кого будут лечить?Швейцарская академия медицинских наук (ASSM) и Швейцарское общество интенсивной терапии (SSMI) дополнили указания, которыми должны руководствоваться врачи, если отделения реанимации и интенсивной терапии окажутся переполненными.
COVID-19: о «низменности характера» и санкциях за угрозу общественному здоровьюУже неделю – и никто не знает, как долго это продлится – мы живем в новых реалиях, привыкая к меняющейся каждый день ситуации. Кантональные власти и федеральное правительство регулярно объявляют о новых мерах борьбы с коронавирусом и о новых ограничениях. Швейцария не видела ничего подобного со времен Второй мировой войны.