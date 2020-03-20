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пятница, 20 марта 2020 года   

Дорогие читатели!

В эти дни часто вспоминают испанский грипп, которым в 1918—1919 годах (в течение 18 месяцев) во всём мире было заражено около 550 миллионов человек, или 29,5 % населения планеты. Более 50 млн умерли. Возможно, такую огромную смертность можно объяснить отсутвием радикальных мер, в частности, соблюдения социальной дистанции, к которой некоторые продолжают относиться легкомысленно. И еще одно бесспорное преимущество есть у нас - интернет, позволяющий нам не терять связь с вами, дорогие читатели!

Увы, выход следующего печатного номера Нашей Газеты задерживается - закрыты и типография, и большинство точек распространия. Надеемся, что он выйдет к 1 июня. Но на фоне всех неприятностей есть и позитив: ни один из наших партнеров и рекламодателей не расторг контракт! Огромное им спасибо! А всех вас - с Международным днем счастья, который отмечается сегодня по инициативе ООН.
Здоровье

Коронавирус: все ищут тесты

Заррина Салимова, Берн

Количество доступных тестов на коронавирус быстро сокращается. Швейцария пытается приобрести больше тестов и выступает за их умеренное использование.

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Культура

Когда музы молчат

Надежда Сикорская, Женева

В нынешней чрезвычайной ситуации политики все чаще говорят о войне, о войне с невидимым врагом – коронавирусом. Привычная культурная жизнь в Швейцарии замерла, но не умерла: креативные люди находят креативные решения. И мы им аплодируем!

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Политика

Тысячи швейцарцев застряли за границей из-за коронавируса

Лейла Бабаева, Берн-Киев

В настоящее время множество швейцарских путешественников и предпринимателей находятся в разных странах. Министерство иностранных дел (DFAE) Конфедерации рекомендует им вернуться на родину, но сделать это придется за свой счет.

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Моя Швейцария

Карантин в водуазской деревне

Иван Грезин, Блоне

Постоянный читатель и периодический автор Нашей Газеты поделился наблюдениями за происходящим в коммуне Блоне, расположенной над Веве. Предлагаем и другим последовать его примеру – каждый опыт в эти дни представляет интерес.

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вторник, 31 марта 2020 года
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 Вчера, впервые за 13 лет существования, редакция Нашей Газеты получила обвинения в введении в заблуждение читателей, распространении fake news и содействии панике. Наш ответ.

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Шизофрения излечима!

 Фото - Наша газета Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»

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