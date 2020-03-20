Дорогие читатели!

В эти дни часто вспоминают испанский грипп, которым в 1918—1919 годах (в течение 18 месяцев) во всём мире было заражено около 550 миллионов человек, или 29,5 % населения планеты. Более 50 млн умерли. Возможно, такую огромную смертность можно объяснить отсутвием радикальных мер, в частности, соблюдения социальной дистанции, к которой некоторые продолжают относиться легкомысленно. И еще одно бесспорное преимущество есть у нас - интернет, позволяющий нам не терять связь с вами, дорогие читатели!

Увы, выход следующего печатного номера Нашей Газеты задерживается - закрыты и типография, и большинство точек распространия. Надеемся, что он выйдет к 1 июня. Но на фоне всех неприятностей есть и позитив: ни один из наших партнеров и рекламодателей не расторг контракт! Огромное им спасибо! А всех вас - с Международным днем счастья, который отмечается сегодня по инициативе ООН.