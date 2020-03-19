Дорогие читатели!
Внимание нашей редакции остается прикованным к COVID-19 - чрезвычайную ситуацию мы вместе с вами рассматриваем с разных точек зрения.
Не боясь обвинений в содействии панике мы, вслед за правительством Конфедерации, взываем: оставайтесь, по возможности, дома, чтобы оградить себя и других от возможности заражения. Сегодня именно в этом проявляется исполнение нашего гражданского долга. Берегите себя, вы нам очень нужны!
Хроника коронавируса в ШвейцарииНовая коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Конфедерации. Количество смертельных случаев выросло до семи.
Чрезвычайное положение в ШвейцарииВ понедельник Федеральный совет объявил чрезвычайное положение – это дает правительству право принимать единые для всех кантонов меры.
Европа в эпицентре пандемии Covid-19Каждый день в Европе регистрируется больше новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, чем в Китае в разгар эпидемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Швейцария больше не выдает визы… а также ограничивает продажу парацетамола, аспирина и ибупрофена, переносит голосования и призывает своих граждан как можно скорее вернуться на родину.
О духе и буквеВчера, впервые за 13 лет существования, редакция Нашей Газеты получила обвинения в введении в заблуждение читателей, распространении fake news и содействии панике. Наш ответ.
Шизофрения излечима!Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»