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четверг, 19 марта 2020 года   

Дорогие читатели!

Внимание нашей редакции остается прикованным к COVID-19 - чрезвычайную ситуацию мы вместе с вами рассматриваем с разных точек зрения.

Не боясь обвинений в содействии панике мы, вслед за правительством Конфедерации, взываем: оставайтесь, по возможности, дома, чтобы оградить себя и других от возможности заражения. Сегодня именно в этом проявляется исполнение нашего гражданского долга. Берегите себя, вы нам очень нужны!


 

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вторник, 31 марта 2020 года
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