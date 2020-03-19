Дорогие читатели!

Внимание нашей редакции остается прикованным к COVID-19 - чрезвычайную ситуацию мы вместе с вами рассматриваем с разных точек зрения.

Не боясь обвинений в содействии панике мы, вслед за правительством Конфедерации, взываем: оставайтесь, по возможности, дома, чтобы оградить себя и других от возможности заражения. Сегодня именно в этом проявляется исполнение нашего гражданского долга. Берегите себя, вы нам очень нужны!