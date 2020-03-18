Дорогие читатели!

COVID-19 - не первый серьезный кризис, переживаемый нашей редакцией на 13-м году ее существования. Были уже дефолт 2008 года, война между Россией и Грузией, потом "Крымская история" в 2014-м... И вот что интересно: в каждый из критических моментов мы наблюдали рост аудитории. Видимо, тянутся люди к спокойному, без истерики, тону, к взвешенным оценкам. То же самое происходит и сейчас - ваши ряды понемножку, но растут с каждым днем, и мы счастливы, что наш труд востребован.

Держим удар вместе!