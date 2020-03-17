Дорогие читатели!

Наша Газета остается с вами в эти дни всеобщей растерянности. Твердо веря, что "все от головы", мы будем продолжать держать вас в курсе всех самых актуальных событий, не ограничивая себя и вас лишь темой пандемии. Скука - очень плохой советчик. Помните, в "Фаусте" в переложении Пушкина: "Мне скучно, бес" - и что из этого вышло?! Мы не можем не видеть, что, несмотря на сложную ситуацию, ряды наших подписчиков растут. Значит, читатели разделяют нашу позицию - не поддаваться хандре и скуке! На том стоим. Берегите себя!