Дорогие читатели!
Наша Газета остается с вами в эти дни всеобщей растерянности. Твердо веря, что "все от головы", мы будем продолжать держать вас в курсе всех самых актуальных событий, не ограничивая себя и вас лишь темой пандемии. Скука - очень плохой советчик. Помните, в "Фаусте" в переложении Пушкина: "Мне скучно, бес" - и что из этого вышло?! Мы не можем не видеть, что, несмотря на сложную ситуацию, ряды наших подписчиков растут. Значит, читатели разделяют нашу позицию - не поддаваться хандре и скуке! На том стоим. Берегите себя!
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Здоровье
Оставайтесь дома!Заррина Салимова, Берн
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С таким призывом швейцарское правительство обратилось ко всем жителям страны.
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Наши люди
Олег Прокофьев, между изображением и словомНадежда Сикорская, Женева
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Мы продолжаем серию публикаций, отражающих наиболее интересные встречи, проходящие в Русском кружке Женевского университета.
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Политика
В Швейцарии спорят об ассистированном суицидеЛейла Бабаева, Женева-Сион
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Уход из жизни вдвоем, самоубийство в доме престарелых и новый закон о здравоохранении в кантоне Вале – вот еще невеселые новости из Швейцарской Конфедерации.
Хроника коронавируса в ШвейцарииНовая коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Конфедерации. Количество смертельных случаев выросло до семи.
Чрезвычайное положение в ШвейцарииВ понедельник Федеральный совет объявил чрезвычайное положение – это дает правительству право принимать единые для всех кантонов меры.
Европа в эпицентре пандемии Covid-19Каждый день в Европе регистрируется больше новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, чем в Китае в разгар эпидемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Covid-19: рекомендуемые лекарстваОдин из наиболее распространенных симптомов Covid 19 – повышение температуры тела, в связи с чем некоторые пациенты по собственной инициативе чередуют прием противоспалительных средств с парацетамолом. Что говорят эксперты?
Европа в эпицентре пандемии Covid-19Каждый день в Европе регистрируется больше новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, чем в Китае в разгар эпидемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Чрезвычайное положение в ШвейцарииВ понедельник Федеральный совет объявил чрезвычайное положение – это дает правительству право принимать единые для всех кантонов меры.