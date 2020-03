Культура

Рада Ландарь , Бостон-Женева

Коронавирус – главная тема сегодняшнего дня. А может, и завтрашнего, и послезавтрашнего. Культурная жизнь замерла. Общественная жизнь замирает. Но Наша Газета выходит! Вместе с историком искусств Радой Ландарь, сотрудничающей с крупнейшими музеями России и США, мы вводим серию публикаций, название которой подсказано А. С. Пушкиным. Пушкина читали все, а кто помнит, что одна из маленьких пушкинских трагедий, состоящая из одной сцены, – это перевод фрагмента из пьесы шотландского поэта Джона Вильсона «Чумной город» (англ. The city of the plague), посвящённой лондонской чуме 1665 года?