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вторник, 17 марта 2020 года   

16.03.2020 - 17:29Федеральный совет объявил чрезвычайное положение

Главное на сегодня.

Дорогие читатели! Наша Газета остается с вами в эти дни всеобщей растерянности. Твердо веря, что "все от головы", мы будем продолжать держать вас в курсе всех самых актуальных событий, не ограничивая себя лишь темой пандемии. Скука - очень плохой советчик. Помните, в "Фаусте" в переложении Пушкина: "Мне скучно, бес" и что из этого вышло?! Мы не можем не видеть, что, несмотря на сложную ситуацию, ряды наших подписчиков растут. Значит, читатели разделяют нашу позицию - не поддаваться хандре и скуке! На том стоим.
Здоровье

Чрезвычайное положение в Швейцарии

Заррина Салимова, Берн

В понедельник Федеральный совет объявил чрезвычайное положение – это дает правительству право принимать единые для всех кантонов меры.

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Лейла Бабаева, Париж-Берн

Один из наиболее распространенных симптомов Covid 19 – повышение температуры тела, в связи с чем некоторые пациенты по собственной инициативе чередуют прием противоспалительных средств с парацетамолом. Что говорят эксперты?

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Культура

«Пир во время чумы». Загадка № 1

Рада Ландарь , Бостон-Женева

Коронавирус – главная тема сегодняшнего дня. А может, и завтрашнего, и послезавтрашнего. Культурная жизнь замерла. Общественная жизнь замирает. Но Наша Газета выходит! Вместе с историком искусств Радой Ландарь, сотрудничающей с крупнейшими музеями России и США, мы вводим серию публикаций, название которой подсказано А. С. Пушкиным. Пушкина читали все, а кто помнит, что одна из маленьких пушкинских трагедий, состоящая из одной сцены, – это перевод фрагмента из пьесы шотландского поэта Джона Вильсона «Чумной город» (англ. The city of the plague), посвящённой лондонской чуме 1665 года?

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вторник, 31 марта 2020 года
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 Новая коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Конфедерации. Количество смертельных случаев выросло до семи.

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Европа в эпицентре пандемии Covid-19

 Каждый день в Европе регистрируется больше новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, чем в Китае в разгар эпидемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Всего просмотров: 2,518

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