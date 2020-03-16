Главное на сегодня.
Дорогие читатели! Наша Газета остается с вами в эти дни всеобщей растерянности. Твердо веря, что "все от головы", мы будем продолжать держать вас в курсе всех самых актуальных событий, не ограничивая себя лишь темой пандемии. Скука - очень плохой советчик. Помните, в "Фаусте" в переложении Пушкина: "Мне скучно, бес" и что из этого вышло?! Мы не можем не видеть, что, несмотря на сложную ситуацию, ряды наших подписчиков растут. Значит, читатели разделяют нашу позицию - не поддаваться хандре и скуке! На том стоим.
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Здоровье
Чрезвычайное положение в ШвейцарииЗаррина Салимова, Берн
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В понедельник Федеральный совет объявил чрезвычайное положение – это дает правительству право принимать единые для всех кантонов меры.
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Здоровье
Covid-19: рекомендуемые лекарстваЛейла Бабаева, Париж-Берн
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Один из наиболее распространенных симптомов Covid 19 – повышение температуры тела, в связи с чем некоторые пациенты по собственной инициативе чередуют прием противоспалительных средств с парацетамолом. Что говорят эксперты?
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Культура
«Пир во время чумы». Загадка № 1Рада Ландарь , Бостон-Женева
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Коронавирус – главная тема сегодняшнего дня. А может, и завтрашнего, и послезавтрашнего. Культурная жизнь замерла. Общественная жизнь замирает. Но Наша Газета выходит! Вместе с историком искусств Радой Ландарь, сотрудничающей с крупнейшими музеями России и США, мы вводим серию публикаций, название которой подсказано А. С. Пушкиным. Пушкина читали все, а кто помнит, что одна из маленьких пушкинских трагедий, состоящая из одной сцены, – это перевод фрагмента из пьесы шотландского поэта Джона Вильсона «Чумной город» (англ. The city of the plague), посвящённой лондонской чуме 1665 года?
Хроника коронавируса в ШвейцарииНовая коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Конфедерации. Количество смертельных случаев выросло до семи.
Коронавирус охватил всю ЕвропуВ Швейцарии зарегистрировано более 600 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От вызванных заболеванием осложнений скончались четыре человека.
Европа в эпицентре пандемии Covid-19Каждый день в Европе регистрируется больше новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, чем в Китае в разгар эпидемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Раскрыт механизм инфицирования клеток коронавирусомИспользуя метод криоэлектронной микроскопии (крио-ЭМ), за который швейцарский ученый Жак Дюбоше и его коллеги получили Нобелевскую премию по химии 2017 года, китайские исследователи объяснили, как возбудитель COVID-19 заражает клетки организма.
Хроника коронавируса в ШвейцарииНовая коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Конфедерации. Количество смертельных случаев выросло до семи.
Европа в эпицентре пандемии Covid-19Каждый день в Европе регистрируется больше новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, чем в Китае в разгар эпидемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).