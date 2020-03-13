Главное на сегодня.
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Здоровье
Хроника коронавируса в ШвейцарииЗаррина Салимова, Берн
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Новая коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Конфедерации. Количество смертельных случаев выросло до семи.
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Экономика
Кто выигрывает от пандемии COVID-19?Лейла Бабаева, Женева-Берн-Лозанна
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О швейцарских тенденциях онлайн-торговли, панической скупке золота, спекуляциях с респираторными масками и многом другом – в нашей сегодняшней статье.
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Культура
4 224, 92 кв.cм ДегаНадежда Сикорская, Лозанна
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Под таким необычным названием открывается сегодня в Лозаннском кантональном музее изобразительных искусств выставка российской художницы Таус Махачевой.
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Экономика
Торговые центры Швейцарии: вчера и сегодняЛейла Бабаева, Шпрайтенбах
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12 марта 1970 года в Шпрайтенбахе (кантон Аргау) открылся огромный торговый центр. Это был первый гигант в маленькой стране, его появление в некотором роде ознаменовало наступление эпохи потребления в Конфедерации.
Коронавирус охватил всю ЕвропуВ Швейцарии зарегистрировано более 600 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От вызванных заболеванием осложнений скончались четыре человека.
Коронавирус в Швейцарии: более 300 человек заболели, 2 скончалисьФедеральный совет скорректировал стратегию борьбы с эпидемией, сделав своим приоритетом защиту особенно уязвимых групп населения.
Коронавирус и бизнес: правовая сторона вопросаС момента регистрации первого заражения в Китае в декабре 2019 года, COVID-19 распространяется по всему миру – вчера ВОЗ употребила термин "пандемия". Наша Газета регулярно информирует вас о ситуации в Швейцарии, а сегодня предлагает разъяснения специалиста о том, что делать с попавшими под удар контрактами и каковы права и обязательства сотрудников.
Можно ли пить алкоголь во время беременности?Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.
Коронавирус охватил всю ЕвропуВ Швейцарии зарегистрировано более 600 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От вызванных заболеванием осложнений скончались четыре человека.
Коронавирус бьет по швейцарским отелямПо оценке организации Suisse Tourisme, отели Конфедерации могут потерять полмиллиарда франков в 2020 году из-за эпидемии COVID-2019, при этом некоторые гостиницы будут вынуждены закрыться.