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пятница, 13 марта 2020 года   

11.03.2020 - 18:54ВОЗ объявила вспышку Covid-19 пандемией

Главное на сегодня.
Здоровье

Хроника коронавируса в Швейцарии

Заррина Салимова, Берн

Новая коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Конфедерации. Количество смертельных случаев выросло до семи.

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Экономика

Кто выигрывает от пандемии COVID-19?

Лейла Бабаева, Женева-Берн-Лозанна

О швейцарских тенденциях онлайн-торговли, панической скупке золота, спекуляциях с респираторными масками и многом другом – в нашей сегодняшней статье.

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Культура

4 224, 92 кв.cм Дега

Надежда Сикорская, Лозанна

Под таким необычным названием открывается сегодня в Лозаннском кантональном музее изобразительных искусств выставка российской художницы Таус Махачевой.

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Экономика

Торговые центры Швейцарии: вчера и сегодня

Лейла Бабаева, Шпрайтенбах

12 марта 1970 года в Шпрайтенбахе (кантон Аргау) открылся огромный торговый центр. Это был первый гигант в маленькой стране, его появление в некотором роде ознаменовало наступление эпохи потребления в Конфедерации.

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понедельник, 16 марта 2020 года
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вторник, 31 марта 2020 года
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 С момента регистрации первого заражения в Китае в декабре 2019 года, COVID-19 распространяется по всему миру – вчера ВОЗ употребила термин "пандемия".  Наша Газета регулярно информирует вас о ситуации в Швейцарии, а сегодня предлагает разъяснения специалиста о том, что делать с попавшими под удар контрактами и каковы права и обязательства сотрудников.

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 По оценке организации Suisse Tourisme, отели Конфедерации могут потерять полмиллиарда франков в 2020 году из-за эпидемии COVID-2019, при этом некоторые гостиницы будут вынуждены закрыться.

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