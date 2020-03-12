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четверг, 12 марта 2020 года   

11.03.2020 - 18:54ВОЗ объявила вспышку Covid-19 пандемией

Главное на сегодня.
Моя Швейцария

Коронавирус и бизнес: правовая сторона вопроса

Сергей Лакутин, Женева

С момента регистрации первого заражения в Китае в декабре 2019 года, COVID-19 распространяется по всему миру – вчера ВОЗ употребила термин "пандемия".  Наша Газета регулярно информирует вас о ситуации в Швейцарии, а сегодня предлагает разъяснения специалиста о том, что делать с попавшими под удар контрактами и каковы права и обязательства сотрудников.

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Экономика

Как платить меньше налогов?

Лейла Бабаева, Женева-Берн-Лозанна

В последние годы пространство для маневра в области налоговых вычетов сократилось, особенно ужесточились правила в отношении расходов на рабочие поездки. Тем не менее, у швейцарцев осталось достаточно возможностей уменьшить сумму налога.

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Политика

Гендерный фактор в швейцарской медицине

Лейла Бабаева, Берн

В Швейцарии продолжается борьба за права женщин: Федеральному совету предстоит рассмотреть предложения, касающиеся включения гендерного вопроса в политику в сфере здравоохранения.

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Швейцарский стиль

Женева – столица ароматов

Заррина Салимова, Женева

Группа компаний Firmenich со штаб-квартирой в кантоне Женева анонсировала сделку, которая превратит семейное швейцарское предприятие в одного из крупнейших игроков мирового рынка парфюма и ароматизаторов.

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понедельник, 16 марта 2020 года
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вторник, 31 марта 2020 года
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Коронавирус в Швейцарии: более 300 человек заболели, 2 скончались

Федеральный совет скорректировал стратегию борьбы с эпидемией, сделав своим приоритетом защиту особенно уязвимых групп населения.

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Коронавирус охватил всю Европу

 В Швейцарии зарегистрировано более 600 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От вызванных заболеванием осложнений скончались четыре человека.

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 Вспышка Covid-19 отрицательно сказывается на многих секторах швейцарской экономики. Убытки уже оцениваются в десятки миллионов франков.

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Можно ли пить алкоголь во время беременности?

 Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.

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Коронавирус бьет по швейцарским отелям

 По оценке организации Suisse Tourisme, отели Конфедерации могут потерять полмиллиарда франков в 2020 году из-за эпидемии COVID-2019, при этом некоторые гостиницы будут вынуждены закрыться.

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