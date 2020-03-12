Главное на сегодня.
|
Моя Швейцария
Коронавирус и бизнес: правовая сторона вопросаСергей Лакутин, Женева
подробнее
С момента регистрации первого заражения в Китае в декабре 2019 года, COVID-19 распространяется по всему миру – вчера ВОЗ употребила термин "пандемия". Наша Газета регулярно информирует вас о ситуации в Швейцарии, а сегодня предлагает разъяснения специалиста о том, что делать с попавшими под удар контрактами и каковы права и обязательства сотрудников.
|
Экономика
Как платить меньше налогов?Лейла Бабаева, Женева-Берн-Лозанна
подробнее
В последние годы пространство для маневра в области налоговых вычетов сократилось, особенно ужесточились правила в отношении расходов на рабочие поездки. Тем не менее, у швейцарцев осталось достаточно возможностей уменьшить сумму налога.
|
Политика
Гендерный фактор в швейцарской медицинеЛейла Бабаева, Берн
подробнее
В Швейцарии продолжается борьба за права женщин: Федеральному совету предстоит рассмотреть предложения, касающиеся включения гендерного вопроса в политику в сфере здравоохранения.
|
Швейцарский стиль
Женева – столица ароматовЗаррина Салимова, Женева
подробнее
Группа компаний Firmenich со штаб-квартирой в кантоне Женева анонсировала сделку, которая превратит семейное швейцарское предприятие в одного из крупнейших игроков мирового рынка парфюма и ароматизаторов.
Коронавирус в Швейцарии: более 300 человек заболели, 2 скончалисьФедеральный совет скорректировал стратегию борьбы с эпидемией, сделав своим приоритетом защиту особенно уязвимых групп населения.
Коронавирус охватил всю ЕвропуВ Швейцарии зарегистрировано более 600 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От вызванных заболеванием осложнений скончались четыре человека.
Экономические последствия эпидемии коронавирусаВспышка Covid-19 отрицательно сказывается на многих секторах швейцарской экономики. Убытки уже оцениваются в десятки миллионов франков.
Коронавирус охватил всю ЕвропуВ Швейцарии зарегистрировано более 600 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От вызванных заболеванием осложнений скончались четыре человека.
Можно ли пить алкоголь во время беременности?Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.
Коронавирус бьет по швейцарским отелямПо оценке организации Suisse Tourisme, отели Конфедерации могут потерять полмиллиарда франков в 2020 году из-за эпидемии COVID-2019, при этом некоторые гостиницы будут вынуждены закрыться.