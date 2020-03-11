Главное на сегодня.
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Наши люди
Евгения Вожакина: «Не бойтесь следовать внутреннему ощущению»Надежда Сикорская, Genève - Женева
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Певица, композитор, поэт, красавица, и при этом – капитан юстиции. Если бы Леониду Гайдаю довелось познакомиться с нашей сегодняшней собеседницей, он бы точно снял он о ней фильм!
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Здоровье
Коронавирус охватил всю ЕвропуЗаррина Салимова, Берн
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В Швейцарии зарегистрировано более 500 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От вызванных заболеванием осложнений скончались три человека.
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Моя Швейцария
Коронавирус бьет по швейцарским отелямЛейла Бабаева, Женева-Берн-Беллинцона
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По оценке организации Suisse Tourisme, отели Конфедерации могут потерять полмиллиарда франков в 2020 году из-за эпидемии COVID-2019, при этом некоторые гостиницы будут вынуждены закрыться.
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Экономика
Экономика Швейцарии не в лучшей формеЛейла Бабаева, Берн
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В Швейцарии сокращается общий объем импорта-экспорта и инвестиций, но при этом растет занятость населения. Эксперты анализируют противоречивую ситуацию, предсказывая рост числа безработных.
Коронавирус в Швейцарии: более 300 человек заболели, 2 скончалисьФедеральный совет скорректировал стратегию борьбы с эпидемией, сделав своим приоритетом защиту особенно уязвимых групп населения.
Швейцарские университеты – снова в числе лучшихПри составлении предметного рейтинга QS World University Ranking эксперты консалтинговой компании Quacqarelli Symonds (QS) проанализировали 48 дисциплин, преподаваемых в более 1350 вузах 83 стран мира.
Экономические последствия эпидемии коронавирусаВспышка Covid-19 отрицательно сказывается на многих секторах швейцарской экономики. Убытки уже оцениваются в десятки миллионов франков.
Коронавирус охватил всю ЕвропуВ Швейцарии зарегистрировано более 500 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От вызванных заболеванием осложнений скончались три человека.
Можно ли пить алкоголь во время беременности?Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.
Георгий Орлов, непримиримый враг хамства и мерзостиВ конце прошлого года в издательстве «Посев» был опубликован «Дневник добровольца», который молодой офицер Белой армии Георгий Орлов вел каждый день на протяжении трех лет Гражданской войны, с 1918 по 1921 годы. О его судьбе Нашей Газете рассказал его проживающий в Берне сын – Вадим Орлов.