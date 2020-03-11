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среда, 11 марта 2020 года   

Главное на сегодня.
Наши люди

Евгения Вожакина: «Не бойтесь следовать внутреннему ощущению»

Надежда Сикорская, Genève - Женева

Певица, композитор, поэт, красавица, и при этом – капитан юстиции. Если бы Леониду Гайдаю довелось познакомиться с нашей сегодняшней собеседницей, он бы точно снял он о ней фильм!

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Здоровье

Коронавирус охватил всю Европу

Заррина Салимова, Берн

В Швейцарии зарегистрировано более 500 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От вызванных заболеванием осложнений скончались три человека.

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Моя Швейцария

Коронавирус бьет по швейцарским отелям

Лейла Бабаева, Женева-Берн-Беллинцона

По оценке организации Suisse Tourisme, отели Конфедерации могут потерять полмиллиарда франков в 2020 году из-за эпидемии COVID-2019, при этом некоторые гостиницы будут вынуждены закрыться.

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Экономика

Экономика Швейцарии не в лучшей форме

Лейла Бабаева, Берн

В Швейцарии сокращается общий объем импорта-экспорта и инвестиций, но при этом растет занятость населения. Эксперты анализируют противоречивую ситуацию, предсказывая рост числа безработных.

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понедельник, 16 марта 2020 года
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вторник, 31 марта 2020 года
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Коронавирус в Швейцарии: более 300 человек заболели, 2 скончались

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