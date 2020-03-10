"Любовь поэтов"

Большой театр Женевы приглашает на концерт французского баритона Стефана Дегу, в программу которого вошли и романсы П. И. Чайковского. Подробности здесь.
Le Grand Théâtre de Genève invite au recital du baryton français Stéphane Degout dont les romance de Piotr Tchaïkovski représentent une partie importante du programme. Les détails.
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