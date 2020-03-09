Главное на сегодня.
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Культура
Черно-белая историяНадежда Сикорская, Genève - Женева
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В Galerie Sonia Zannettacci, что в Старом городе Женевы, открылась выставка «Скрещение взглядов», которую стоит посетить хотя бы ради одной-единственной фотографии – возможно, последней фотографии Бориса Пастернака, сделанной в Европе.
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Культура
Любовь поэтов. Включая русскихНадежда Сикорская, Женева
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В то время, как всевозможные культурные мероприятия отменяются одно за другим, Большой театр Женевы держит оборону и приглашает на камерный концерт, значительную часть программы которого составили русские романсы.
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Политика
Семь новых шагов к равенствуЛейла Бабаева, Женева-Лозанна
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О том, что Швейцарии далеко до равенства между мужчинами и женщинами, Наша Газета не раз писала. Сегодня мы расскажем о семи инициативах, доказывающих, что ситуацию могут исправить не только политики, но и простые граждане.
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Моя Швейцария
Интернет, романтика и ДНКЛейла Бабаева, Женева
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По данным, приведенным на сайте Женевского университета (UNIGE), интернет скоро станет главным способом завязать знакомство в Швейцарии. С 2013 года жители Конфедерации чаще находят партнеров во всемирной паутине, чем в барах и ресторанах, а с 2016 года чаще, чем в университете или на работе.
Коронавирус в Швейцарии: более 300 человек заболели, 2 скончалисьФедеральный совет скорректировал стратегию борьбы с эпидемией, сделав своим приоритетом защиту особенно уязвимых групп населения.
Aрендa жилья в Швейцарии может подешеветьС 3 марта референтная процентная ставка, применяемая к договорам аренды жилья, снижается до 1,25%. Квартиросъемщики теперь имеют право на уменьшение арендной платы на 2,91%.
Швейцарские университеты – снова в числе лучшихПри составлении предметного рейтинга QS World University Ranking эксперты консалтинговой компании Quacqarelli Symonds (QS) проанализировали 48 дисциплин, преподаваемых в более 1350 вузах 83 стран мира.
Где в Конфедерации чаще всего выдают швейцарские паспорта?Подробную информацию о том, сколько иностранцев натурализовались с 1992 года в коммунах, городах и кантонах Швейцарии, опубликовали Федеральная комиссия по вопросам миграции (CFM) и Женевский университет (UNIGE).
Можно ли пить алкоголь во время беременности?Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.
Коронавирус в Швейцарии: более 300 человек заболели, 2 скончалисьФедеральный совет скорректировал стратегию борьбы с эпидемией, сделав своим приоритетом защиту особенно уязвимых групп населения.