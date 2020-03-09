Политика

Лейла Бабаева, Женева-Лозанна

О том, что Швейцарии далеко до равенства между мужчинами и женщинами, Наша Газета не раз писала. Сегодня мы расскажем о семи инициативах, доказывающих, что ситуацию могут исправить не только политики, но и простые граждане.