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пятница, 6 марта 2020 года   

05.03.2020 - 11:39В Швейцарии от Covid-19 умер первый человек

Главное на сегодня.
Моя Швейцария

Не женские дела женскими руками

Надежда Сикорская, Женева

Накануне Международного женского дня 8 марта редакция Нашей Газеты поздравляет всех наших прекрасных читательниц и желает им исполнения всех желаний.

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Экономика

Экономические последствия эпидемии коронавируса

Заррина Салимова, Берн

Вспышка Covid-19 отрицательно сказывается на многих секторах швейцарской экономики. Убытки уже оцениваются в десятки миллионов франков.

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Экономика

Аргентина, Швейцария и нацизм

Лейла Бабаева, Цюрих-Буэнос-Айрес

Центр Симона Визенталя, ведущий борьбу с антисемитизмом и расизмом, обнародовал список 12 тыс. нацистов, живших в Аргентине с 1930-х годов. Некоторые из них имели счета в банке Schweizerische Kreditanstalt, позднее переименованном в Credit Suisse.

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Моя Швейцария

Равенство через 100 лет?

Лейла Бабаева, Женева-Лозанна-Берн

Около 70% швейцарок в возрасте 24-40 лет сталкиваются с проявлениями сексизма, отмечается в исследовании неправительственной организации Plan International Suisse.

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понедельник, 16 марта 2020 года
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вторник, 31 марта 2020 года
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Коронавирус: «особое положение» в Швейцарии

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Коронавирус: нет рукопожатиям

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 При составлении предметного рейтинга QS World University Ranking эксперты консалтинговой компании Quacqarelli Symonds (QS) проанализировали 48 дисциплин, преподаваемых в более 1350 вузах 83 стран мира.

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