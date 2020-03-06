Метод криоэлектронной микроскопии (крио-ЭМ), за который швейцарский ученый Жак Дюбоше и его коллеги получили Нобелевскую премию по химии 2017 года, помог исследователям разных стран совершить важный шаг вперед в поиске вакцины от коронавируса 2019-nCoV.