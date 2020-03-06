Главное на сегодня.
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Моя Швейцария
Не женские дела женскими рукамиНадежда Сикорская, Женева
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Накануне Международного женского дня 8 марта редакция Нашей Газеты поздравляет всех наших прекрасных читательниц и желает им исполнения всех желаний.
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Экономика
Экономические последствия эпидемии коронавирусаЗаррина Салимова, Берн
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Вспышка Covid-19 отрицательно сказывается на многих секторах швейцарской экономики. Убытки уже оцениваются в десятки миллионов франков.
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Экономика
Аргентина, Швейцария и нацизмЛейла Бабаева, Цюрих-Буэнос-Айрес
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Центр Симона Визенталя, ведущий борьбу с антисемитизмом и расизмом, обнародовал список 12 тыс. нацистов, живших в Аргентине с 1930-х годов. Некоторые из них имели счета в банке Schweizerische Kreditanstalt, позднее переименованном в Credit Suisse.
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Моя Швейцария
Равенство через 100 лет?Лейла Бабаева, Женева-Лозанна-Берн
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Около 70% швейцарок в возрасте 24-40 лет сталкиваются с проявлениями сексизма, отмечается в исследовании неправительственной организации Plan International Suisse.
Коронавирус: «особое положение» в ШвейцарииВ Конфедерации растет число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Некоторые кантоны ужесточают принятые в пятницу Федеральным советом меры по предотвращению распространения заболевания.
Aрендa жилья в Швейцарии может подешеветьС 3 марта референтная процентная ставка, применяемая к договорам аренды жилья, снижается до 1,25%. Квартиросъемщики теперь имеют право на уменьшение арендной платы на 2,91%.
Коронавирус: нет рукопожатиямВ связи с обострением ситуации по коронавирусу в Швейцарии и соседних странах Конфедерация приняла новые правила гигиены и поведения, которые помогут защититься от инфекции.
Технология нобелевских лауреатов против коронавирусаМетод криоэлектронной микроскопии (крио-ЭМ), за который швейцарский ученый Жак Дюбоше и его коллеги получили Нобелевскую премию по химии 2017 года, помог исследователям разных стран совершить важный шаг вперед в поиске вакцины от коронавируса 2019-nCoV.
Где в Конфедерации чаще всего выдают швейцарские паспорта?Подробную информацию о том, сколько иностранцев натурализовались с 1992 года в коммунах, городах и кантонах Швейцарии, опубликовали Федеральная комиссия по вопросам миграции (CFM) и Женевский университет (UNIGE).
Швейцарские университеты – снова в числе лучшихПри составлении предметного рейтинга QS World University Ranking эксперты консалтинговой компании Quacqarelli Symonds (QS) проанализировали 48 дисциплин, преподаваемых в более 1350 вузах 83 стран мира.