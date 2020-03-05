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четверг, 5 марта 2020 года   

Главное на сегодня.
Образование и наука

Швейцарские университеты – снова в числе лучших

Лейла Бабаева, Цюрих-Лозанна

При составлении предметного рейтинга QS World University Ranking эксперты консалтинговой компании Quacqarelli Symonds (QS) проанализировали 48 дисциплин, преподаваемых в более 1350 вузах 83 стран мира.

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Политика

Amnesty International недовольна Швейцарией

Лейла Бабаева, Берн

Неправительственная организация Amnesty International критикует восемь стран Европы, включая Швейцарию, за преследование граждан, помогающих мигрантам.

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Швейцарский стиль

Часовщики объединились против коронавируса

Заррина Салимова, Женева

После отмены часового салона Watches & Wonders и переноса Baselworld на более поздний срок в связи с эпидемией коронавируса несколько люксовых часовых брендов решили организовать собственный мини-салон.

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Культура

«Бородачи Мюллера»

Надежда Сикорская, Женева

Музей Барбье-Мюллера представляет выставку, посвященную странным каменным статуэткам, прозванным «Бородачи Мюллера», их загадочному происхождению и связам с «ар-брют». Разгаданная загадка лишь усилила интерес к ним со стороны профессионалов и любителей.

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понедельник, 16 марта 2020 года
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вторник, 31 марта 2020 года
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Коронавирус: «особое положение» в Швейцарии

 В Конфедерации растет число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Некоторые кантоны ужесточают принятые в пятницу Федеральным советом меры по предотвращению распространения заболевания.

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Как защититься от коронавируса?

 В Конфедерации подтверждены новые случаи заражения Covid-19. Минздрав Швейцарии информирует о главных правилах гигиены и поведения, которые могут замедлить или предотвратить распространение инфекции.

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Aрендa жилья в Швейцарии может подешеветь

 С 3 марта референтная процентная ставка, применяемая к договорам аренды жилья, снижается до 1,25%. Квартиросъемщики теперь имеют право на уменьшение арендной платы на 2,91%.

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Коронавирус: «особое положение» в Швейцарии

 В Конфедерации растет число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Некоторые кантоны ужесточают принятые в пятницу Федеральным советом меры по предотвращению распространения заболевания.

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Где в Конфедерации чаще всего выдают швейцарские паспорта?

 Подробную информацию о том, сколько иностранцев натурализовались с 1992 года в коммунах, городах и кантонах Швейцарии, опубликовали Федеральная комиссия по вопросам миграции (CFM) и Женевский университет (UNIGE).

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Технология нобелевских лауреатов против коронавируса

 Метод криоэлектронной микроскопии (крио-ЭМ), за который швейцарский ученый Жак Дюбоше и его коллеги получили Нобелевскую премию по химии 2017 года, помог исследователям разных стран совершить важный шаг вперед в поиске вакцины от коронавируса 2019-nCoV.

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