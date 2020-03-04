Алексей Огринчук играет Рихарда Штрауса

Alexeï Ogrintchuk joue Richard Strauss

Женева-Лозанна

Genève-Lausanne

с 2020-03-03 00:00:00 по 2020-03-13 00:00:00

12 марта в Женеве и 13 марта в Лозанне один из считанных гобоистов-солистов и точно лучший из них исполнит, в сопровождении Оркестра Романдской Швейцарии знаменитый Концерт Рихарда Штрауса, написанный им в 1945 года, в Швейцарии, в конце своей долгой жизни. Подробности здесь.

