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среда, 4 марта 2020 года   

Заголовок

Алексей Огринчук играет Рихарда Штрауса

Заголовок на французском

Alexeï Ogrintchuk joue Richard Strauss

Город

Женева-Лозанна

Город на французском

Genève-Lausanne

Дата Афиши

с 2020-03-03 00:00:00 по 2020-03-13 00:00:00

Анонс русский

12 марта в Женеве и 13 марта в Лозанне один из считанных гобоистов-солистов и точно лучший из них исполнит, в сопровождении Оркестра Романдской Швейцарии знаменитый Концерт Рихарда Штрауса, написанный им в 1945 года, в Швейцарии, в конце своей долгой жизни. Подробности здесь.

Анонс французский

Le 12 mars à Genève et le 13 mars à Lausanne un des rares hautboïstes-solistes, et surement le meilleur parmi eux, interpretera, accompagné de l’Orchestre de la Suisse Romande, le fameux Concerto de Richard Strauss, écrit en 1945 en Suisse, à la fin de sa longue vie. Les détails.

 

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