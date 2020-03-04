Алексей Огринчук играет Рихарда Штрауса

12 марта в Женеве и 13 марта в Лозанне один из считанных гобоистов-солистов и точно лучший из них исполнит, в сопровождении Оркестра Романдской Швейцарии знаменитый Концерт Рихарда Штрауса, написанный им в 1945 года, в Швейцарии, в конце своей долгой жизни. Подробности здесь.
Le 12 mars à Genève et le 13 mars à Lausanne un des rares hautboïstes-solistes, et surement le meilleur parmi eux, interpretera, accompagné de l’Orchestre de la Suisse Romande, le fameux Concerto de Richard Strauss, écrit en 1945 en Suisse, à la fin de sa longue vie. Les détails.
Le 12 mars à Genève et le 13 mars à Lausanne un des rares hautboïstes-solistes, et surement le meilleur parmi eux, interpretera, accompagné de l’Orchestre de la Suisse Romande, le fameux Concerto de Richard Strauss, écrit en 1945 en Suisse, à la fin de sa longue vie. Les détails.
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