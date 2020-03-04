Наши люди Алексей Огринчук: «Главное в музыке – идти своей дорогой» Надежда Сикорская, Женева-Лозанна 12 марта в Женеве и 13 марта в Лозанне один из считаных гобоистов-солистов и точно лучший из них исполнит, в сопровождении Оркестра Романдской Швейцарии знаменитый Концерт Рихарда Штрауса, написанный им в 1945 года, в Швейцарии, в конце своей долгой жизни. подробнее