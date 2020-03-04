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среда, 4 марта 2020 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Технология нобелевских лауреатов против коронавируса

Лейла Бабаева, Лозанна-Остин

Метод криоэлектронной микроскопии (крио-ЭМ), за который швейцарский ученый Жак Дюбоше и его коллеги получили Нобелевскую премию по химии 2017 года, помог исследователям разных стран совершить важный шаг вперед в поиске вакцины от коронавируса 2019-nCoV.

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Наши люди

Алексей Огринчук: «Главное в музыке – идти своей дорогой»

Надежда Сикорская, Женева-Лозанна

12 марта в Женеве и 13 марта в Лозанне один из считаных гобоистов-солистов и точно лучший из них исполнит, в сопровождении Оркестра Романдской Швейцарии знаменитый Концерт Рихарда Штрауса, написанный им в 1945 года, в Швейцарии, в конце своей долгой жизни.

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Моя Швейцария

Где в Конфедерации чаще всего выдают швейцарские паспорта?

Лейла Бабаева, Цюрих-Женева

Подробную информацию о том, сколько иностранцев натурализовались с 1992 года в коммунах, городах и кантонах Швейцарии, опубликовали Федеральная комиссия по вопросам миграции (CFM) и Женевский университет (UNIGE).

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Экономика

Aрендa жилья в Швейцарии может подешеветь

Заррина Салимова, Берн

С 3 марта референтная процентная ставка, применяемая к договорам аренды жилья, снижается до 1,25%. Квартиросъемщики теперь имеют право на уменьшение арендной платы на 2,91%.

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понедельник, 16 марта 2020 года
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вторник, 31 марта 2020 года
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Коронавирус: «особое положение» в Швейцарии

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Всего просмотров: 3,483

Где в Конфедерации чаще всего выдают швейцарские паспорта?

 Подробную информацию о том, сколько иностранцев натурализовались с 1992 года в коммунах, городах и кантонах Швейцарии, опубликовали Федеральная комиссия по вопросам миграции (CFM) и Женевский университет (UNIGE).

Всего просмотров: 268

Технология нобелевских лауреатов против коронавируса

 Метод криоэлектронной микроскопии (крио-ЭМ), за который швейцарский ученый Жак Дюбоше и его коллеги получили Нобелевскую премию по химии 2017 года, помог исследователям разных стран совершить важный шаг вперед в поиске вакцины от коронавируса 2019-nCoV.

Всего просмотров: 265

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