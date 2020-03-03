Подписка на е-рассылку Печатное издание

вторник, 3 марта 2020 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Коронавирус: нет рукопожатиям

Заррина Салимова, Берн

В связи с обострением ситуации по коронавирусу в Швейцарии и соседних странах Конфедерация приняла новые правила гигиены и поведения, которые помогут защититься от инфекции.

подробнее

Экономика

В Женеве назвали автомобиль года

Надежда Сикорская, Женева

Несмотря на отмену Женевского автосалона, его организаторы решили транслировать церемонию присуждения премии Car of the Year в реальном времени из почти пустого Palexpo.

подробнее
Политика

Иностранные шпионы и швейцарское оборудование

Лейла Бабаева, Берн

Мы писали о шпионаже планетарного масштаба, в целях которого иностранные спецслужбы использовали швейцарскую фирму Crypto. История получила продолжение: Государственный секретариат по экономике (SECO) подал жалобу в прокуратуру Конфедерации.

подробнее
Культура

«Пиковая дама» как жертва случая

Надежда Сикорская, Ницца

До октября 2020 года оперный шедевр П. Чайковского, вдохновленный драмой А. Пушкина и интерпретированный О. Пи, можно увидеть во французском Провансе и на Лазурном берегу. Делайте ставки, господа!

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.04
CHF-EUR 0.94
CHF-RUB 68.83

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Коронавирус: оперировать фактами, а не страхами

 Сообщение о первом случае заражения Covid-19 в Тичино вызвало обеспокоенность среди жителей Швейцарии. Власти, однако, уверяют, что Конфедерация приняла все необходимые меры.

Всего просмотров: 3,302

Коронавирус: «особое положение» в Швейцарии

 В Конфедерации растет число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Некоторые кантоны ужесточают принятые в пятницу Федеральным советом меры по предотвращению распространения заболевания.

Всего просмотров: 2,828

Как защититься от коронавируса?

 В Конфедерации подтверждены новые случаи заражения Covid-19. Минздрав Швейцарии информирует о главных правилах гигиены и поведения, которые могут замедлить или предотвратить распространение инфекции.

Всего просмотров: 1,997
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Коронавирус: «особое положение» в Швейцарии

 В Конфедерации растет число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Некоторые кантоны ужесточают принятые в пятницу Федеральным советом меры по предотвращению распространения заболевания.

Всего просмотров: 2,828

Выпил – не садись за руль!

 Чтобы добраться домой целым и невредимым после вечеринки, где вы употребляли алкогольные напитки, воспользуйтесь одним из существующих в Швейцарии предложений.

Всего просмотров: 968

Коронавирус: оперировать фактами, а не страхами

 Сообщение о первом случае заражения Covid-19 в Тичино вызвало обеспокоенность среди жителей Швейцарии. Власти, однако, уверяют, что Конфедерация приняла все необходимые меры.

Всего просмотров: 3,302

© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top