Главное на сегодня.
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Здоровье
Коронавирус: нет рукопожатиямЗаррина Салимова, Берн
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В связи с обострением ситуации по коронавирусу в Швейцарии и соседних странах Конфедерация приняла новые правила гигиены и поведения, которые помогут защититься от инфекции.
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Экономика
В Женеве назвали автомобиль годаНадежда Сикорская, Женева
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Несмотря на отмену Женевского автосалона, его организаторы решили транслировать церемонию присуждения премии Car of the Year в реальном времени из почти пустого Palexpo.
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Политика
Иностранные шпионы и швейцарское оборудованиеЛейла Бабаева, Берн
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Мы писали о шпионаже планетарного масштаба, в целях которого иностранные спецслужбы использовали швейцарскую фирму Crypto. История получила продолжение: Государственный секретариат по экономике (SECO) подал жалобу в прокуратуру Конфедерации.
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Культура
«Пиковая дама» как жертва случаяНадежда Сикорская, Ницца
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До октября 2020 года оперный шедевр П. Чайковского, вдохновленный драмой А. Пушкина и интерпретированный О. Пи, можно увидеть во французском Провансе и на Лазурном берегу. Делайте ставки, господа!
Коронавирус: оперировать фактами, а не страхамиСообщение о первом случае заражения Covid-19 в Тичино вызвало обеспокоенность среди жителей Швейцарии. Власти, однако, уверяют, что Конфедерация приняла все необходимые меры.
Коронавирус: «особое положение» в ШвейцарииВ Конфедерации растет число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Некоторые кантоны ужесточают принятые в пятницу Федеральным советом меры по предотвращению распространения заболевания.
Как защититься от коронавируса?В Конфедерации подтверждены новые случаи заражения Covid-19. Минздрав Швейцарии информирует о главных правилах гигиены и поведения, которые могут замедлить или предотвратить распространение инфекции.
Коронавирус: «особое положение» в ШвейцарииВ Конфедерации растет число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Некоторые кантоны ужесточают принятые в пятницу Федеральным советом меры по предотвращению распространения заболевания.
Выпил – не садись за руль!Чтобы добраться домой целым и невредимым после вечеринки, где вы употребляли алкогольные напитки, воспользуйтесь одним из существующих в Швейцарии предложений.
Коронавирус: оперировать фактами, а не страхамиСообщение о первом случае заражения Covid-19 в Тичино вызвало обеспокоенность среди жителей Швейцарии. Власти, однако, уверяют, что Конфедерация приняла все необходимые меры.