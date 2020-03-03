Культура

Надежда Сикорская, Ницца

До октября 2020 года оперный шедевр П. Чайковского, вдохновленный драмой А. Пушкина и интерпретированный О. Пи, можно увидеть во французском Провансе и на Лазурном берегу. Делайте ставки, господа!