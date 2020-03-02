Главное на сегодня.
Коронавирус: оперировать фактами, а не страхамиСообщение о первом случае заражения Covid-19 в Тичино вызвало обеспокоенность среди жителей Швейцарии. Власти, однако, уверяют, что Конфедерация приняла все необходимые меры.
Коронавирус: «особое положение» в ШвейцарииВ Конфедерации растет число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Некоторые кантоны ужесточают принятые в пятницу Федеральным советом меры по предотвращению распространения заболевания.
Как защититься от коронавируса?В Конфедерации подтверждены новые случаи заражения Covid-19. Минздрав Швейцарии информирует о главных правилах гигиены и поведения, которые могут замедлить или предотвратить распространение инфекции.
Выпил – не садись за руль!Чтобы добраться домой целым и невредимым после вечеринки, где вы употребляли алкогольные напитки, воспользуйтесь одним из существующих в Швейцарии предложений.
Коронавирус: оперировать фактами, а не страхамиСообщение о первом случае заражения Covid-19 в Тичино вызвало обеспокоенность среди жителей Швейцарии. Власти, однако, уверяют, что Конфедерация приняла все необходимые меры.
Коронавирус: «особое положение» в ШвейцарииВ Конфедерации растет число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Некоторые кантоны ужесточают принятые в пятницу Федеральным советом меры по предотвращению распространения заболевания.