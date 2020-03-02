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понедельник, 2 марта 2020 года   

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Всего просмотров: 3,226

Коронавирус: «особое положение» в Швейцарии

 В Конфедерации растет число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Некоторые кантоны ужесточают принятые в пятницу Федеральным советом меры по предотвращению распространения заболевания.

Всего просмотров: 2,143

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