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пятница, 28 февраля 2020 года   

25.02.2020 - 16:28Первый случай коронавируса в Швейцарии
25.02.2020 - 11:24Российский дипломат замешан в отравлении болгарского бизнесмена?

Главное на сегодня.
Здоровье

Как защититься от коронавируса?

Заррина Салимова, Берн

В Конфедерации подтверждены новые случаи заражения Covid-19. Минздрав Швейцарии информирует о главных правилах гигиены и поведения, которые могут замедлить или предотвратить распространение инфекции.

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Моя Швейцария

Швейцарцы на пороховой бочке

Лейла Бабаева, Митхольц-Кандергрунд

В деревне Митхольц (кантон Берн) находится старый склад боеприпасов, на котором может прогреметь взрыв. Министерство обороны намерено исправить ситуацию.

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Моя Швейцария

Кибермоббинг, как причина суицида?

Лейла Бабаева, Дитикон

Суд по делам несовершеннолетних Дитикона (кантон Цюрих) рассмотрел дело о самоубийстве 13-летней девочки, доведенной до крайности двумя подростками. Родители погибшей возмущены мягкостью приговора, вынесенного обвиняемому.

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Уголок гурмана

Такие разные швейцарские рестораны

Лейла Бабаева, Женева-Лозанна-Берн

Представитель Романдской федерации потребителей дает советы о том, как выбрать подходящий ресторан, чтобы не отравиться, поскольку в некоторых совершаются грубые нарушения закона о пищевых продуктах.

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