Главное на сегодня.
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Здоровье
Как защититься от коронавируса?Заррина Салимова, Берн
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В Конфедерации подтверждены новые случаи заражения Covid-19. Минздрав Швейцарии информирует о главных правилах гигиены и поведения, которые могут замедлить или предотвратить распространение инфекции.
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Моя Швейцария
Швейцарцы на пороховой бочкеЛейла Бабаева, Митхольц-Кандергрунд
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В деревне Митхольц (кантон Берн) находится старый склад боеприпасов, на котором может прогреметь взрыв. Министерство обороны намерено исправить ситуацию.
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Моя Швейцария
Кибермоббинг, как причина суицида?Лейла Бабаева, Дитикон
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Суд по делам несовершеннолетних Дитикона (кантон Цюрих) рассмотрел дело о самоубийстве 13-летней девочки, доведенной до крайности двумя подростками. Родители погибшей возмущены мягкостью приговора, вынесенного обвиняемому.
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Уголок гурмана
Такие разные швейцарские рестораныЛейла Бабаева, Женева-Лозанна-Берн
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Представитель Романдской федерации потребителей дает советы о том, как выбрать подходящий ресторан, чтобы не отравиться, поскольку в некоторых совершаются грубые нарушения закона о пищевых продуктах.
Карантин по коронавирусу в ШвейцарииВ настоящее в Конфедерации несколько человек соблюдают режим изоляции из-за коронавируса, сообщает Минздрав Швейцарии. Власти внимательно следят за развитием ситуации в Италии, где наблюдается крупнейшая в Европе вспышка COVID-19.
Коронавирус: оперировать фактами, а не страхамиСообщение о первом случае заражения Covid-19 в Тичино вызвало обеспокоенность среди жителей Швейцарии. Власти, однако, уверяют, что Конфедерация приняла все необходимые меры.
Где лучше всего растить детей?Комиссия, учрежденная ВОЗ, ЮНИСЕФ и медицинским журналом The Lancet, составила рейтинг стран на основе индекса детского процветания. Швейцария не вошла в первую десятку и заняла 15-е место, Россия – на 79-м.
Шизофрения излечима!Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»
Коронавирус: оперировать фактами, а не страхамиСообщение о первом случае заражения Covid-19 в Тичино вызвало обеспокоенность среди жителей Швейцарии. Власти, однако, уверяют, что Конфедерация приняла все необходимые меры.
20 новых мишленовских звезд в ШвейцарииВ новом издании влиятельного гида Michelin упоминаются 6 ресторанов Конфедерации, получивших вторую звезду. Всего в стране – 122 «звездных» вывески, отмечается в официальном коммюнике.