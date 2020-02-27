Главное на сегодня.
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Здоровье
Коронавирус: оперировать фактами, а не страхамиЗаррина Салимова, Берн
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Сообщение о первом случае заражения Covid-19 в Тичино вызвало обеспокоенность среди жителей Швейцарии. Власти, однако, уверяют, что Конфедерация приняла все необходимые меры.
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Культура
Швейцарская программа для предсказания кассовых сборовЛейла Бабаева, Лозанна
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Компьютерная программа LargoAI, разработанная в Лозанне, определяет коммерческий успех фильма на основе сценария и отснятых эпизодов, что позволяет снизить финансовый риск.
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Швейцарский стиль
Дарите женщинам … носки!Надежда Сикорская, Женева
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Представление модных коллекций весны-осени 2020 года мы начинаем с носков, незаменимой детали туалета, часто обходимой вниманием.
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Культура
В музей за пивом. И не толькоАлёна Бахманн, Берн
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Швейцарские музеи открыты, главным образом, в рабочее время или в выходные дни. Но что делать, если побывать на выставке хочется, а быть частью шумной публики выходного дня, состоящей из семейных пар с маленькими детьми, – нет? Ответ на этот вопрос вы можете получить уже сегодня вечером.
Карантин по коронавирусу в ШвейцарииВ настоящее в Конфедерации несколько человек соблюдают режим изоляции из-за коронавируса, сообщает Минздрав Швейцарии. Власти внимательно следят за развитием ситуации в Италии, где наблюдается крупнейшая в Европе вспышка COVID-19.
Где лучше всего растить детей?Комиссия, учрежденная ВОЗ, ЮНИСЕФ и медицинским журналом The Lancet, составила рейтинг стран на основе индекса детского процветания. Швейцария не вошла в первую десятку и заняла 15-е место, Россия – на 79-м.
20 новых мишленовских звезд в ШвейцарииВ новом издании влиятельного гида Michelin упоминаются 6 ресторанов Конфедерации, получивших вторую звезду. Всего в стране – 122 «звездных» вывески, отмечается в официальном коммюнике.
«Последняя тайна советской литературы»: Александр Эткинд о Всеволоде ИвановеВ конце марта Александр Эткинд, профессор Европейского университетского института во Флоренции и один из самых читаемых современных историков русской культуры, был гостем швейцарских университетов.
Шизофрения излечима!Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»
20 новых мишленовских звезд в ШвейцарииВ новом издании влиятельного гида Michelin упоминаются 6 ресторанов Конфедерации, получивших вторую звезду. Всего в стране – 122 «звездных» вывески, отмечается в официальном коммюнике.