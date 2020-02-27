Культура

Алёна Бахманн, Берн

Швейцарские музеи открыты, главным образом, в рабочее время или в выходные дни. Но что делать, если побывать на выставке хочется, а быть частью шумной публики выходного дня, состоящей из семейных пар с маленькими детьми, – нет? Ответ на этот вопрос вы можете получить уже сегодня вечером.