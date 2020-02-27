Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 27 февраля 2020 года   

25.02.2020 - 16:28Первый случай коронавируса в Швейцарии
25.02.2020 - 11:24Российский дипломат замешан в отравлении болгарского бизнесмена?

Главное на сегодня.
Здоровье

Коронавирус: оперировать фактами, а не страхами

Заррина Салимова, Берн

Сообщение о первом случае заражения Covid-19 в Тичино вызвало обеспокоенность среди жителей Швейцарии. Власти, однако, уверяют, что Конфедерация приняла все необходимые меры.

подробнее

Культура

Швейцарская программа для предсказания кассовых сборов

Лейла Бабаева, Лозанна

Компьютерная программа LargoAI, разработанная в Лозанне, определяет коммерческий успех фильма на основе сценария и отснятых эпизодов, что позволяет снизить финансовый риск.

подробнее
Швейцарский стиль

Дарите женщинам … носки!

Надежда Сикорская, Женева

Представление модных коллекций весны-осени 2020 года мы начинаем с носков, незаменимой детали туалета, часто обходимой вниманием.

подробнее

Культура

В музей за пивом. И не только

Алёна Бахманн, Берн

Швейцарские музеи открыты, главным образом, в рабочее время или в выходные дни. Но что делать, если побывать на выставке хочется, а быть частью шумной публики выходного дня, состоящей из семейных пар с маленькими детьми, – нет? Ответ на этот вопрос вы можете получить уже сегодня вечером.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.03
CHF-EUR 0.94
CHF-RUB 67.2

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Карантин по коронавирусу в Швейцарии

 В настоящее в Конфедерации несколько человек соблюдают режим изоляции из-за коронавируса, сообщает Минздрав Швейцарии. Власти внимательно следят за развитием ситуации в Италии, где наблюдается крупнейшая в Европе вспышка COVID-19.

Всего просмотров: 4,123

Где лучше всего растить детей?

 Комиссия, учрежденная ВОЗ, ЮНИСЕФ и медицинским журналом The Lancet, составила рейтинг стран на основе индекса детского процветания. Швейцария не вошла в первую десятку и заняла 15-е место, Россия – на 79-м.

Всего просмотров: 972

20 новых мишленовских звезд в Швейцарии

 В новом издании влиятельного гида Michelin упоминаются 6 ресторанов Конфедерации, получивших вторую звезду. Всего в стране – 122 «звездных» вывески, отмечается в официальном коммюнике.

Всего просмотров: 565
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

«Последняя тайна советской литературы»: Александр Эткинд о Всеволоде Иванове

 В конце марта Александр Эткинд, профессор Европейского университетского института во Флоренции и один из самых читаемых современных историков русской культуры, был гостем швейцарских университетов.

Всего просмотров: 5,662

Шизофрения излечима!

 Фото - Наша газета Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»

Всего просмотров: 78,477

20 новых мишленовских звезд в Швейцарии

 В новом издании влиятельного гида Michelin упоминаются 6 ресторанов Конфедерации, получивших вторую звезду. Всего в стране – 122 «звездных» вывески, отмечается в официальном коммюнике.

Всего просмотров: 565

© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top