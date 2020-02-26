Главное на сегодня.
Карантин по коронавирусу в ШвейцарииВ настоящее в Конфедерации несколько человек соблюдают режим изоляции из-за коронавируса, сообщает Минздрав Швейцарии. Власти внимательно следят за развитием ситуации в Италии, где наблюдается крупнейшая в Европе вспышка COVID-19.
Экономика люкса: кто сегодня покупает предметы роскоши?Банхофштрассе в Цюрихе или рю дю Рон в Женеве – одни из самых дорогих торговых улиц Европы, хотя в мировом масштабе они уступают Нью-Йорку, Лондону и Гонконгу. Швейцарцы лидируют по многим позициям: прямая демократия, железнодорожное сообщение, сыры. Но особым спросом пользуется швейцарский люкс. Наша Газета разбирается, чем люкс отличается от моды, и кто теперь скупает швейцарские бренды.
Где лучше всего растить детей?Комиссия, учрежденная ВОЗ, ЮНИСЕФ и медицинским журналом The Lancet, составила рейтинг стран на основе индекса детского процветания. Швейцария не вошла в первую десятку и заняла 15-е место, Россия – на 79-м.
Карантин по коронавирусу в ШвейцарииВ настоящее в Конфедерации несколько человек соблюдают режим изоляции из-за коронавируса, сообщает Минздрав Швейцарии. Власти внимательно следят за развитием ситуации в Италии, где наблюдается крупнейшая в Европе вспышка COVID-19.
«Последняя тайна советской литературы»: Александр Эткинд о Всеволоде ИвановеВ конце марта Александр Эткинд, профессор Европейского университетского института во Флоренции и один из самых читаемых современных историков русской культуры, был гостем швейцарских университетов.
Офицер ГРУ в российской миссии в Женеве?Согласно совместному расследованию швейцарского медиахолдинга Tamedia, группы журналистов-расследователей Bellingcat и издания The Insider, российский дипломат, аккредитованный при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве, может быть замешан в отравлении болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева.