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Оливковое масло не экстра-классаНекоммерческая организация International Olive Foundation (IOF) проверила качество и подлинность оливковых масел категории «Extra Virgin», продаваемых в швейцарских магазинах. Результаты оказались неутешительными.
Карантин по коронавирусу в ШвейцарииВ настоящее в Конфедерации несколько человек соблюдают режим изоляции из-за коронавируса, сообщает Минздрав Швейцарии. Власти внимательно следят за развитием ситуации в Италии, где наблюдается крупнейшая в Европе вспышка COVID-19.
Коронавирус: развитие событийРост числа заболевших, перенос крупных мероприятий, отмена рейсов, перебои в работе почты – мы собрали для вас последнюю информацию об эпидемии коронавирусной инфекции.
Коронавирус: развитие событийРост числа заболевших, перенос крупных мероприятий, отмена рейсов, перебои в работе почты – мы собрали для вас последнюю информацию об эпидемии коронавирусной инфекции.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Карантин по коронавирусу в ШвейцарииВ настоящее в Конфедерации несколько человек соблюдают режим изоляции из-за коронавируса, сообщает Минздрав Швейцарии. Власти внимательно следят за развитием ситуации в Италии, где наблюдается крупнейшая в Европе вспышка COVID-19.