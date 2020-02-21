Экономика Кому полезны стажировки? Лейла Бабаева, Берн В Швейцарии число стажеров, получающих зарплату, за период с 2003-го по 2018-й год выросло с 19 тыс. до 49 тыс., отмечается на сайте Федеральной службы статистики (OFS). При этом неизвестно, сколько человек осваивают основы профессии бесплатно, и кому это приносит пользу: самим стажерам или работодателям. подробнее