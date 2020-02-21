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пятница, 21 февраля 2020 года   

Главное на сегодня.
Культура

По ту сторону счастья

Заррина Салимова, Берн

До 7 марта в бернском Kornhausforum проходит выставка фоторепортажей, сделанных немецко-швейцарским фотографом Петером Дамманном в Санкт-Петербурге в 90-е годы.

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Экономика

Кому полезны стажировки?

Лейла Бабаева, Берн

В Швейцарии число стажеров, получающих зарплату, за период с 2003-го по 2018-й год выросло с 19 тыс. до 49 тыс., отмечается на сайте Федеральной службы статистики (OFS). При этом неизвестно, сколько человек осваивают основы профессии бесплатно, и кому это приносит пользу: самим стажерам или работодателям.

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Культура

Увидеть тишину – Образы спокойствия

Надежда Сикорская, Базель

Так называется выставка, которую до 19 апреля можно посмотреть в Фонде Бейлера в Базеле. Спокойно и в тишине.

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Политика

Швейцарцы – защитники природы, пока это не бьет по карману

Лейла Бабаева, Берн-Женева-Базель-Беллинцона

Опрос мнения населения показал, что швейцарцы беспокоятся о состоянии окружающей среды, но большинство не поддерживают конкретные меры. Со своей стороны, ученые объяснили, что мешает людям эффективно бороться с последствиями изменения климата.

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