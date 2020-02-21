Главное на сегодня.
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Культура
По ту сторону счастьяЗаррина Салимова, Берн
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До 7 марта в бернском Kornhausforum проходит выставка фоторепортажей, сделанных немецко-швейцарским фотографом Петером Дамманном в Санкт-Петербурге в 90-е годы.
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Экономика
Кому полезны стажировки?Лейла Бабаева, Берн
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В Швейцарии число стажеров, получающих зарплату, за период с 2003-го по 2018-й год выросло с 19 тыс. до 49 тыс., отмечается на сайте Федеральной службы статистики (OFS). При этом неизвестно, сколько человек осваивают основы профессии бесплатно, и кому это приносит пользу: самим стажерам или работодателям.
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Культура
Увидеть тишину – Образы спокойствияНадежда Сикорская, Базель
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Так называется выставка, которую до 19 апреля можно посмотреть в Фонде Бейлера в Базеле. Спокойно и в тишине.
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Политика
Швейцарцы – защитники природы, пока это не бьет по кармануЛейла Бабаева, Берн-Женева-Базель-Беллинцона
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Опрос мнения населения показал, что швейцарцы беспокоятся о состоянии окружающей среды, но большинство не поддерживают конкретные меры. Со своей стороны, ученые объяснили, что мешает людям эффективно бороться с последствиями изменения климата.
Умерла Татьяна Фаберже13 февраля в своем доме недалеко от Женевы скончалась одна из последних представительниц знаменитой ювелирной династии, навсегда связавшей Россию и Швейцарию.
Оливковое масло не экстра-классаНекоммерческая организация International Olive Foundation (IOF) проверила качество и подлинность оливковых масел категории «Extra Virgin», продаваемых в швейцарских магазинах. Результаты оказались неутешительными.
ИГ планировало теракт в ЖеневеО подробностях предотвращенной разведкой Конфедерации трагедии рассказала газета Le Temps, в течение нескольких месяцев проводившая собственное расследование.
Коронавирус: развитие событийРост числа заболевших, перенос крупных мероприятий, отмена рейсов, перебои в работе почты – мы собрали для вас последнюю информацию об эпидемии коронавирусной инфекции.
Умерла Татьяна Фаберже13 февраля в своем доме недалеко от Женевы скончалась одна из последних представительниц знаменитой ювелирной династии, навсегда связавшей Россию и Швейцарию.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…