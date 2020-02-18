Главное на сегодня.
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Наши люди
Татьяна Кунц, культурный посредникАлена Бахманн, Хаймберг
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Заглянув краем глаза в календарь нашей собеседницы, понимаешь сразу: скучать ей не приходится. Недели расписаны по часам, встречи следуют одна за другой. Татьяна половину жизни провела в Хаймберге, недалеко от Туна, уже не считает родным только украинский Херсон, а плотный график стал нормой. Но все было иначе в конце 1990-х, когда, ведомая любовью, она переехала в Швейцарию, еще точно не зная, чем хочет и может заниматься.
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Экономика
Швейцарское удобрение из мочиЛейла Бабаева, Цюрих-Биль
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Стартап Vuna, расположенный в Дюбендорфе (кантон Цюрих), разработал технологию получения удобрения из мочи. На бывшем футбольном стадионе Гурцелен в Биле находится специальный туалет для сбора ценного сырья, позднее предприниматели планируют объехать со своим проектом всю страну.
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Здоровье
Когда старость – радостьЛейла Бабаева, Берн-Женева-Лугано
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Швейцарские эксперты дают людям преклонного возраста рекомендации о том, как сохранить хорошую физическую форму и поддерживать прекрасные отношения с окружающими.
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Уголок гурмана
Оливковое масло не экстра-классаЗаррина Салимова, Люцерн
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Некоммерческая организация International Olive Foundation (IOF) проверила качество и подлинность оливковых масел категории «Extra Virgin», продаваемых в швейцарских магазинах. Результаты оказались неутешительными.
Умерла Татьяна Фаберже13 февраля в своем доме недалеко от Женевы скончалась одна из последних представительниц знаменитой ювелирной династии, навсегда связавшей Россию и Швейцарию.
ИГ планировало теракт в ЖеневеО подробностях предотвращенной разведкой Конфедерации трагедии рассказала газета Le Temps, в течение нескольких месяцев проводившая собственное расследование.
Оттенки швейцарского нейтралитетаМы писали о шпионаже планетарного масштаба, в целях которого иностранные спецслужбы использовали швейцарскую фирму Crypto. В деле появились новые подробности.
Умерла Татьяна Фаберже13 февраля в своем доме недалеко от Женевы скончалась одна из последних представительниц знаменитой ювелирной династии, навсегда связавшей Россию и Швейцарию.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Коронавирус: развитие событийРост числа заболевших, перенос крупных мероприятий, отмена рейсов, перебои в работе почты – мы собрали для вас последнюю информацию об эпидемии коронавирусной инфекции.