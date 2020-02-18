Наши люди Татьяна Кунц, культурный посредник Алена Бахманн, Хаймберг Заглянув краем глаза в календарь нашей собеседницы, понимаешь сразу: скучать ей не приходится. Недели расписаны по часам, встречи следуют одна за другой. Татьяна половину жизни провела в Хаймберге, недалеко от Туна, уже не считает родным только украинский Херсон, а плотный график стал нормой. Но все было иначе в конце 1990-х, когда, ведомая любовью, она переехала в Швейцарию, еще точно не зная, чем хочет и может заниматься. подробнее