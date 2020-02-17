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вторник, 18 февраля 2020 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Коронавирус: развитие событий

Заррина Салимова, Женева

Рост числа заболевших, перенос крупных мероприятий, отмена рейсов, перебои в работе почты – мы собрали для вас последнюю информацию об эпидемии коронавирусной инфекции.

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Культура

Гугеноты в Голливуде

Надежда Сикорская, Женева

Впервые с 1927 года на сцену Большого театра Женевы возвращается лучшее творение Джакомо Мейербера. Сами авторы постановки оценивают ее исключительно в превосходных степенях.

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Экономика

Контролирует ли Швейцария свою экономику?

Лейла Бабаева, Цюрих-Женева-Лугано

Мы писали об уходе Тиджана Тиама из Credit Suisse и о назначении на его должность уроженца Цюриха Томаса Готштейна. Несмотря на то, что теперь важный пост в банковской группе занимает швейцарец, факт остается фактом: большинство акций крупнейших компаний Конфедерации принадлежит иностранцам.

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Уголок гурмана

Швейцария импортирует мясо замученных лошадей

Лейла Бабаева, Базель-Цюрих

Ссылаясь на анонимный источник, телерадиокомпания RTS информирует об ужасных условиях, в которых в Австралии забивают лошадей. Животных пугают шумом, наносят им удары по голове; некоторые лошади еще дышат, когда их подвешивают, чтобы спустить кровь.

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среда, 19 февраля 2020 года
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вторник, 31 марта 2020 года
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