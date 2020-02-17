Главное на сегодня.
|
Здоровье
Коронавирус: развитие событийЗаррина Салимова, Женева
подробнее
Рост числа заболевших, перенос крупных мероприятий, отмена рейсов, перебои в работе почты – мы собрали для вас последнюю информацию об эпидемии коронавирусной инфекции.
|
Культура
Гугеноты в ГолливудеНадежда Сикорская, Женева
подробнее
Впервые с 1927 года на сцену Большого театра Женевы возвращается лучшее творение Джакомо Мейербера. Сами авторы постановки оценивают ее исключительно в превосходных степенях.
|
Экономика
Контролирует ли Швейцария свою экономику?Лейла Бабаева, Цюрих-Женева-Лугано
подробнее
Мы писали об уходе Тиджана Тиама из Credit Suisse и о назначении на его должность уроженца Цюриха Томаса Готштейна. Несмотря на то, что теперь важный пост в банковской группе занимает швейцарец, факт остается фактом: большинство акций крупнейших компаний Конфедерации принадлежит иностранцам.
|
Уголок гурмана
Швейцария импортирует мясо замученных лошадейЛейла Бабаева, Базель-Цюрих
подробнее
Ссылаясь на анонимный источник, телерадиокомпания RTS информирует об ужасных условиях, в которых в Австралии забивают лошадей. Животных пугают шумом, наносят им удары по голове; некоторые лошади еще дышат, когда их подвешивают, чтобы спустить кровь.
Умерла Татьяна Фаберже13 февраля в своем доме недалеко от Женевы скончалась одна из последних представительниц знаменитой ювелирной династии, навсегда связавшей Россию и Швейцарию.
Оттенки швейцарского нейтралитетаМы писали о шпионаже планетарного масштаба, в целях которого иностранные спецслужбы использовали швейцарскую фирму Crypto. В деле появились новые подробности.
Укол за 2 млн франковПочему фармацевтические концерны покупают небольшие компании за головокружительные суммы? Влияет ли это на стоимость новых препаратов?
Умерла Татьяна Фаберже13 февраля в своем доме недалеко от Женевы скончалась одна из последних представительниц знаменитой ювелирной династии, навсегда связавшей Россию и Швейцарию.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Равные браки в ШвейцарииКак уровень образования и дохода влияет на выбор спутника жизни? Швейцарские исследователи выяснили, с кем вступают в брак профессора, а с кем – врачи, и как это связано с различиями между богатыми и бедными.