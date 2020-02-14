Ураган Киара в ШвейцарииПорывы ветра скоростью до 184 км/ч, поваленные деревья и сбои в графике движения поездов – на Конфедерацию обрушился ураган, от которого пострадали еще несколько стран Европы.
Швейцарцы против гомофобии и доступного жильяНа референдуме, прошедшем 9 февраля, 63,1% жителей Конфедерации сказали «да» запрету дискриминации по признаку сексуальной ориентации, при этом 57,1% проголосовавших отвергли инициативу «Больше жилья по доступным ценам».
675 млн долларов для борьбы с коронавирусомТакая сумма, по оценкам ВОЗ, необходима для реализации глобального плана по защите стран со слабой системой здравоохранения от вспышки 2019-нКоВ.
Швейцарцы против гомофобии и доступного жильяНа референдуме, прошедшем 9 февраля, 63,1% жителей Конфедерации сказали «да» запрету дискриминации по признаку сексуальной ориентации, при этом 57,1% проголосовавших отвергли инициативу «Больше жилья по доступным ценам».
Ураган Киара в ШвейцарииПорывы ветра скоростью до 184 км/ч, поваленные деревья и сбои в графике движения поездов – на Конфедерацию обрушился ураган, от которого пострадали еще несколько стран Европы.
Можно ли пить алкоголь во время беременности?Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.