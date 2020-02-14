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пятница, 14 февраля 2020 года   

14.02.2020 - 15:05SWISS продлевает приостановку полетов в Шанхай и Пекин

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среда, 19 февраля 2020 года
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вторник, 31 марта 2020 года
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Ураган Киара в Швейцарии

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 Порывы ветра скоростью до 184 км/ч, поваленные деревья и сбои в графике движения поездов – на Конфедерацию обрушился ураган, от которого пострадали еще несколько стран Европы.

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Можно ли пить алкоголь во время беременности?

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