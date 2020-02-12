Главное на сегодня.
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Политика
Пострадают ли швейцарские компании в США?Лейла Бабаева, Берн-Вашингтон
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Сегодня в США вступил в силу закон об обновлении оценки рисков от иностранных инвестиций (FIRRMA). Это может негативно сказаться на швейцарских фирмах, которые ведут свою деятельность в Соединенных Штатах.
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Экономика
Migros отказывается от одноразовой пластиковой посудыЛейла Бабаева, Цюрих
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До конца 2020 года компания Migros намерена заменить одноразовую пластиковую посуду в своих супермаркетах на более экологичный вариант. Это решение вызвало критику со стороны организации Greenpeace, которая призывает вообще не продавать такие изделия.
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Швейцарский стиль
Bvlgari объявляет об отказе от участия в Baselworld 2020НГ, Невшатель
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Такая новость поступила вчера из штаб-квартиры бренда в Невшателе.
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Швейцарский стиль
Как рассказать о своей любви?Заррина Салимова, Берн
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… с помощью подарков!
Ураган Киара в ШвейцарииПорывы ветра скоростью до 184 км/ч, поваленные деревья и сбои в графике движения поездов – на Конфедерацию обрушился ураган, от которого пострадали еще несколько стран Европы.
Швейцарцы против гомофобии и доступного жильяНа референдуме, прошедшем 9 февраля, 63,1% жителей Конфедерации сказали «да» запрету дискриминации по признаку сексуальной ориентации, при этом 57,1% проголосовавших отвергли инициативу «Больше жилья по доступным ценам».
675 млн долларов для борьбы с коронавирусомТакая сумма, по оценкам ВОЗ, необходима для реализации глобального плана по защите стран со слабой системой здравоохранения от вспышки 2019-нКоВ.
Все больше швейцарцев переселяются за рубежПо данным МИД Конфедерации, в последние годы выросло число швейцарцев, уезжающих из страны. В первую очередь они переселяются во Францию, Германию и США, многие останавливают свой выбор на Австралии и Таиланде.
Ураган Киара в ШвейцарииПорывы ветра скоростью до 184 км/ч, поваленные деревья и сбои в графике движения поездов – на Конфедерацию обрушился ураган, от которого пострадали еще несколько стран Европы.
Швейцарцы против гомофобии и доступного жильяНа референдуме, прошедшем 9 февраля, 63,1% жителей Конфедерации сказали «да» запрету дискриминации по признаку сексуальной ориентации, при этом 57,1% проголосовавших отвергли инициативу «Больше жилья по доступным ценам».