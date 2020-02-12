Политика Пострадают ли швейцарские компании в США? Лейла Бабаева, Берн-Вашингтон Сегодня в США вступил в силу закон об обновлении оценки рисков от иностранных инвестиций (FIRRMA). Это может негативно сказаться на швейцарских фирмах, которые ведут свою деятельность в Соединенных Штатах. подробнее