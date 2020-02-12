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четверг, 13 февраля 2020 года   

Главное на сегодня.
Политика

Пострадают ли швейцарские компании в США?

Лейла Бабаева, Берн-Вашингтон

Сегодня в США вступил в силу закон об обновлении оценки рисков от иностранных инвестиций (FIRRMA). Это может негативно сказаться на швейцарских фирмах, которые ведут свою деятельность в Соединенных Штатах.

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Экономика

Migros отказывается от одноразовой пластиковой посуды

Лейла Бабаева, Цюрих

До конца 2020 года компания Migros намерена заменить одноразовую пластиковую посуду в своих супермаркетах на более экологичный вариант. Это решение вызвало критику со стороны организации Greenpeace, которая призывает вообще не продавать такие изделия.

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Швейцарский стиль

Bvlgari объявляет об отказе от участия в Baselworld 2020

НГ, Невшатель

Такая новость поступила вчера из штаб-квартиры бренда в Невшателе.

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Швейцарский стиль

Как рассказать о своей любви?

Заррина Салимова, Берн

… с помощью подарков!

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среда, 19 февраля 2020 года
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вторник, 31 марта 2020 года
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Ураган Киара в Швейцарии

 Порывы ветра скоростью до 184 км/ч, поваленные деревья и сбои в графике движения поездов – на Конфедерацию обрушился ураган, от которого пострадали еще несколько стран Европы.

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Такая сумма, по оценкам ВОЗ, необходима для реализации глобального плана по защите стран со слабой системой здравоохранения от вспышки 2019-нКоВ.

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 По данным МИД Конфедерации, в последние годы выросло число швейцарцев, уезжающих из страны. В первую очередь они переселяются во Францию, Германию и США, многие останавливают свой выбор на Австралии и Таиланде.

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Ураган Киара в Швейцарии

 Порывы ветра скоростью до 184 км/ч, поваленные деревья и сбои в графике движения поездов – на Конфедерацию обрушился ураган, от которого пострадали еще несколько стран Европы.

Всего просмотров: 1,771

Швейцарцы против гомофобии и доступного жилья

 На референдуме, прошедшем 9 февраля, 63,1% жителей Конфедерации сказали «да» запрету дискриминации по признаку сексуальной ориентации, при этом 57,1% проголосовавших отвергли инициативу «Больше жилья по доступным ценам».

Всего просмотров: 883

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