Главное на сегодня.
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Спорт
Щедрый подарок Алишера УсмановаЗаррина Салимова, Лозанна
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Алишер Усманов подарил Олимпийскому музею в Лозанне рукопись манифеста Пьера де Кубертена - российский миллиардер приобрел ее за 8,8 млн долларов на аукционе в декабре прошлого года.
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Наши люди
Димитрий Вайсенберг: «Музыка – это немножко волшебство»Надежда Сикорская, Гштаад
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18-летний французский пианист с русским именем и еврейской фамилией, мечтающий выучить русский язык и свободно владеющий японским, стал для нас открытием завершившегося в прошлые выходные в Гштааде 20-го выпуска фестиваля «Музыкальные вершины».
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Политика
Тайная деятельность АНБ и БНД в ШвейцарииЛейла Бабаева, Берн
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Спецслужбы США и Германии годами перехватывали документы из более ста стран, используя для своих целей швейцарскую фирму Crypto, информирует телерадиокомпания RTS.
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Здоровье
Укол за 2 млн франковЛейла Бабаева, Базель
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Почему фармацевтические концерны покупают небольшие компании за головокружительные суммы? Влияет ли это на стоимость новых препаратов?
Ураган Киара в ШвейцарииПорывы ветра скоростью до 184 км/ч, поваленные деревья и сбои в графике движения поездов – на Конфедерацию обрушился ураган, от которого пострадали еще несколько стран Европы.
Швейцарцы против гомофобии и доступного жильяНа референдуме, прошедшем 9 февраля, 63,1% жителей Конфедерации сказали «да» запрету дискриминации по признаку сексуальной ориентации, при этом 57,1% проголосовавших отвергли инициативу «Больше жилья по доступным ценам».
675 млн долларов для борьбы с коронавирусомТакая сумма, по оценкам ВОЗ, необходима для реализации глобального плана по защите стран со слабой системой здравоохранения от вспышки 2019-нКоВ.
Ураган Киара в ШвейцарииПорывы ветра скоростью до 184 км/ч, поваленные деревья и сбои в графике движения поездов – на Конфедерацию обрушился ураган, от которого пострадали еще несколько стран Европы.
Все больше швейцарцев переселяются за рубежПо данным МИД Конфедерации, в последние годы выросло число швейцарцев, уезжающих из страны. В первую очередь они переселяются во Францию, Германию и США, многие останавливают свой выбор на Австралии и Таиланде.
Швейцарцы против гомофобии и доступного жильяНа референдуме, прошедшем 9 февраля, 63,1% жителей Конфедерации сказали «да» запрету дискриминации по признаку сексуальной ориентации, при этом 57,1% проголосовавших отвергли инициативу «Больше жилья по доступным ценам».