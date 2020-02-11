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среда, 12 февраля 2020 года   

Главное на сегодня.
Спорт

Щедрый подарок Алишера Усманова

Заррина Салимова, Лозанна

Алишер Усманов подарил Олимпийскому музею в Лозанне рукопись манифеста Пьера де Кубертена - российский миллиардер приобрел ее за 8,8 млн долларов на аукционе в декабре прошлого года.

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Наши люди

Димитрий Вайсенберг: «Музыка – это немножко волшебство» 

Надежда Сикорская, Гштаад

18-летний французский пианист с русским именем и еврейской фамилией, мечтающий выучить русский язык и свободно владеющий японским, стал для нас открытием завершившегося в прошлые выходные в Гштааде 20-го выпуска фестиваля «Музыкальные вершины».

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Политика

Тайная деятельность АНБ и БНД в Швейцарии

Лейла Бабаева, Берн

Спецслужбы США и Германии годами перехватывали документы из более ста стран, используя для своих целей швейцарскую фирму Crypto, информирует телерадиокомпания RTS.

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Здоровье

Укол за 2 млн франков

Лейла Бабаева, Базель

Почему фармацевтические концерны покупают небольшие компании за головокружительные суммы? Влияет ли это на стоимость новых препаратов?

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среда, 19 февраля 2020 года
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вторник, 31 марта 2020 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Ураган Киара в Швейцарии

 Порывы ветра скоростью до 184 км/ч, поваленные деревья и сбои в графике движения поездов – на Конфедерацию обрушился ураган, от которого пострадали еще несколько стран Европы.

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Швейцарцы против гомофобии и доступного жилья

 На референдуме, прошедшем 9 февраля, 63,1% жителей Конфедерации сказали «да» запрету дискриминации по признаку сексуальной ориентации, при этом 57,1% проголосовавших отвергли инициативу «Больше жилья по доступным ценам».

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675 млн долларов для борьбы с коронавирусом

Такая сумма, по оценкам ВОЗ, необходима для реализации глобального плана по защите стран со слабой системой здравоохранения от вспышки 2019-нКоВ.

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Ураган Киара в Швейцарии

 Порывы ветра скоростью до 184 км/ч, поваленные деревья и сбои в графике движения поездов – на Конфедерацию обрушился ураган, от которого пострадали еще несколько стран Европы.

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Все больше швейцарцев переселяются за рубеж

 По данным МИД Конфедерации, в последние годы выросло число швейцарцев, уезжающих из страны. В первую очередь они переселяются во Францию, Германию и США, многие останавливают свой выбор на Австралии и Таиланде.

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Швейцарцы против гомофобии и доступного жилья

 На референдуме, прошедшем 9 февраля, 63,1% жителей Конфедерации сказали «да» запрету дискриминации по признаку сексуальной ориентации, при этом 57,1% проголосовавших отвергли инициативу «Больше жилья по доступным ценам».

Всего просмотров: 830

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