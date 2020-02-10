Главное на сегодня.
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Моя Швейцария
Ураган Киара в ШвейцарииЛейла Бабаева, Женева-Базель-Цюрих
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Порывы ветра скоростью до 160 км/ч, поваленные деревья и сбои в графике движения поездов – на Конфедерацию обрушился ураган, от которого пострадали еще несколько стран Европы.
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Культура
Волшебная флейта Матвея ДёминаНадежда Сикорская, Женева
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27-летий музыкант, завоевавший Первую премию и золотую медаль на Международном конкурсе имени П. И. Чайковского в 2019 году, выступит в женевском зале имени Франка Мартена в сопровождении ансамбля Camerata Venia под управлением Глеба Скворцова.
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Политика
Большинство швейцарцев поддерживают брак для всехЗаррина Салимова, Берн
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Об этом свидетельствуют результаты двух разных опросов, проведенных медиахолдингом Tamedia и ассоциацией Pink Cross.
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Образование и наука
Швейцарские технологии в космосеЛейла Бабаева, Берн-Женева
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Мы писали о швейцарском телескопе CHEOPS, проект которого Европейское космическое агентство (ЕКА) выбрало для реализации в рамках программы Cosmic Vision. Недавно аппарат сделал первые фотоснимки звездного неба, качество которых превзошло ожидания ученых.
Паушальный налог станет менее привлекательнымС 1 января 2021 года вступают в силу новые правила фиксированного налогообложения. Отпугнет ли это состоятельных иностранцев?
Швейцарцы против гомофобии и доступного жильяНа референдуме, прошедшем 9 февраля, 63,1% жителей Конфедерации сказали «да» запрету дискриминации по признаку сексуальной ориентации, при этом 57,1% проголосовавших отвергли инициативу «Больше жилья по доступным ценам».
Migros нашла покупателей для GlobusШвейцарская компания Migros, которой, среди прочего, принадлежат магазины Globus, намерена продать их австрийской фирме Signa и таиландской Central Group.
Русские идут-2: Кому в лесу жить хорошо?Недавно по швейцарскому телевидению прошли сразу два документальных фильма, посвященных "нам" - вернее, тем представителям местного русскоязычного сообщества, с которыми отождествляет всех нас коренное население страны.
Все больше швейцарцев переселяются за рубежПо данным МИД Конфедерации, в последние годы выросло число швейцарцев, уезжающих из страны. В первую очередь они переселяются во Францию, Германию и США, многие останавливают свой выбор на Австралии и Таиланде.
Швейцарцы против гомофобии и доступного жильяНа референдуме, прошедшем 9 февраля, 63,1% жителей Конфедерации сказали «да» запрету дискриминации по признаку сексуальной ориентации, при этом 57,1% проголосовавших отвергли инициативу «Больше жилья по доступным ценам».