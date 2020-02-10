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вторник, 11 февраля 2020 года   

Главное на сегодня.
Моя Швейцария

Ураган Киара в Швейцарии

Лейла Бабаева, Женева-Базель-Цюрих

Порывы ветра скоростью до 160 км/ч, поваленные деревья и сбои в графике движения поездов – на Конфедерацию обрушился ураган, от которого пострадали еще несколько стран Европы.

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Культура

Волшебная флейта Матвея Дёмина

Надежда Сикорская, Женева

27-летий музыкант, завоевавший Первую премию и золотую медаль на Международном конкурсе имени П. И. Чайковского в 2019 году, выступит в женевском зале имени Франка Мартена в сопровождении ансамбля Camerata Venia под управлением Глеба Скворцова.

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Политика

Большинство швейцарцев поддерживают брак для всех

Заррина Салимова, Берн

Об этом свидетельствуют результаты двух разных опросов, проведенных медиахолдингом Tamedia и ассоциацией Pink Cross.

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Образование и наука

Швейцарские технологии в космосе

Лейла Бабаева, Берн-Женева

Мы писали о швейцарском телескопе CHEOPS, проект которого Европейское космическое агентство (ЕКА) выбрало для реализации в рамках программы Cosmic Vision. Недавно аппарат сделал первые фотоснимки звездного неба, качество которых превзошло ожидания ученых.

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вторник, 31 марта 2020 года
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Швейцарцы против гомофобии и доступного жилья

 На референдуме, прошедшем 9 февраля, 63,1% жителей Конфедерации сказали «да» запрету дискриминации по признаку сексуальной ориентации, при этом 57,1% проголосовавших отвергли инициативу «Больше жилья по доступным ценам».

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