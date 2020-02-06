Главное на сегодня.
|
Экономика
Migros нашла покупателей для GlobusЛейла Бабаева, Цюрих
подробнее
Швейцарская компания Migros, которой, среди прочего, принадлежат магазины Globus, намерена продать их австрийской фирме Signa и таиландской Central Group.
|
Швейцарский стиль
Как эпидемия коронавируса повлияет на швейцарскую часовую индустрию?Заррина Салимова, Берн
подробнее
Отмена часового салона из-за коронавируса, сокращение объемов, закрытые магазины, неработающие китайские заводы, нехватка комплектующих – 2020 год обещает быть сложным для часовщиков.
|
Культура
В Бад Рагац, за музыкой и здоровьемНадежда Сикорская, Бад Рагац
подробнее
Завтра в одном из лучших курортов Швейцарии открывается симпатичный музыкальный фестиваль – отличная возможность расслабиться и получить удовольствие.
|
Политика
Кто управляет Швейцарией?Лейла Бабаева, Лозанна-Берн
подробнее
Швейцарские партии, недовольные результатами референдумов, все чаще обращаются в суд. В связи с этим возникает вопрос, кто на самом деле управляет страной: правительство, политические партии, народ или суды?
В Швейцарии 660 000 человек живут за чертой бедностиОб этом говорится в последнем исследовании уровня доходов и условий жизни жителей Швейцарии, проведенном Федеральной службой статистики.
Паушальный налог станет менее привлекательнымС 1 января 2021 года вступают в силу новые правила фиксированного налогообложения. Отпугнет ли это состоятельных иностранцев?
Все больше швейцарцев переселяются за рубежПо данным МИД Конфедерации, в последние годы выросло число швейцарцев, уезжающих из страны. В первую очередь они переселяются во Францию, Германию и США, многие останавливают свой выбор на Австралии и Таиланде.
Паушальный налог станет менее привлекательнымС 1 января 2021 года вступают в силу новые правила фиксированного налогообложения. Отпугнет ли это состоятельных иностранцев?
Можно ли пить алкоголь во время беременности?Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.
Все больше швейцарцев переселяются за рубежПо данным МИД Конфедерации, в последние годы выросло число швейцарцев, уезжающих из страны. В первую очередь они переселяются во Францию, Германию и США, многие останавливают свой выбор на Австралии и Таиланде.