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четверг, 6 февраля 2020 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Migros нашла покупателей для Globus

Лейла Бабаева, Цюрих

Швейцарская компания Migros, которой, среди прочего, принадлежат магазины Globus, намерена продать их австрийской фирме Signa и таиландской Central Group.

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Швейцарский стиль

Как эпидемия коронавируса повлияет на швейцарскую часовую индустрию?

Заррина Салимова, Берн

Отмена часового салона из-за коронавируса, сокращение объемов, закрытые магазины, неработающие китайские заводы, нехватка комплектующих – 2020 год обещает быть сложным для часовщиков.

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Культура

В Бад Рагац, за музыкой и здоровьем

Надежда Сикорская, Бад Рагац

Завтра в одном из лучших курортов Швейцарии открывается симпатичный музыкальный фестиваль – отличная возможность расслабиться и получить удовольствие.

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Политика

Кто управляет Швейцарией?

Лейла Бабаева, Лозанна-Берн

Швейцарские партии, недовольные результатами референдумов, все чаще обращаются в суд. В связи с этим возникает вопрос, кто на самом деле управляет страной: правительство, политические партии, народ или суды?

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вторник, 31 марта 2020 года
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В Швейцарии 660 000 человек живут за чертой бедности

 Об этом говорится в последнем исследовании уровня доходов и условий жизни жителей Швейцарии, проведенном Федеральной службой статистики.

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Можно ли пить алкоголь во время беременности?

 Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.

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