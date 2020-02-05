Главное на сегодня.
В Швейцарии 660 000 человек живут за чертой бедностиОб этом говорится в последнем исследовании уровня доходов и условий жизни жителей Швейцарии, проведенном Федеральной службой статистики.
Коронавирус: вопросы и ответыДо настоящего времени вирус 2019-нКоВ не был обнаружен в Швейцарии. Однако минздрав Конфедерации не исключает, что отдельные случаи заболевания могут быть выявлены в течение ближайших нескольких дней.
Все больше швейцарцев переселяются за рубежПо данным МИД Конфедерации, в последние годы выросло число швейцарцев, уезжающих из страны. В первую очередь они переселяются во Францию, Германию и США, многие останавливают свой выбор на Австралии и Таиланде.
Махинации с женевским «Папирусом»В городе Кальвина арестован мужчина, подозреваемый в подделке документов с целью помочь нелегалам получить законный статус. Идет расследование.
Можно ли пить алкоголь во время беременности?Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.
Все больше швейцарцев переселяются за рубежПо данным МИД Конфедерации, в последние годы выросло число швейцарцев, уезжающих из страны. В первую очередь они переселяются во Францию, Германию и США, многие останавливают свой выбор на Австралии и Таиланде.