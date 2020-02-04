Главное на сегодня.
Итальянец обжаловал отказ в выдаче швейцарского паспорта. И выигралФедеральный суд удовлетворил апелляцию кандидата на получение швейцарского паспорта и предписал Управлению по натурализации коммуны Арт (кантон Швиц) предоставить ему право гражданства.
В Швейцарии 660 000 человек живут за чертой бедностиОб этом говорится в последнем исследовании уровня доходов и условий жизни жителей Швейцарии, проведенном Федеральной службой статистики.
Коронавирус: вопросы и ответыДо настоящего времени вирус 2019-нКоВ не был обнаружен в Швейцарии. Однако минздрав Конфедерации не исключает, что отдельные случаи заболевания могут быть выявлены в течение ближайших нескольких дней.
Все больше швейцарцев переселяются за рубежПо данным МИД Конфедерации, в последние годы выросло число швейцарцев, уезжающих из страны. В первую очередь они переселяются во Францию, Германию и США, многие останавливают свой выбор на Австралии и Таиланде.
Махинации с женевским «Папирусом»В городе Кальвина арестован мужчина, подозреваемый в подделке документов с целью помочь нелегалам получить законный статус. Идет расследование.
Мясо с антибиотиками?В швейцарских ресторанах клиентам не всегда предоставляют информацию о том, из какой страны импортировано мясо, входящее в состав блюд. Многие, сами того не подозревая, заказывают кулинарные шедевры, вероятно, содержащие антибиотики и стимуляторы роста.