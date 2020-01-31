Главное на сегодня.
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Культура
Евгений Кисин, в единственном числеНГ, Женева
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Сольный концерт всемирно известного пианиста состоится 18 февраля в женевском Виктория-холле. Спешите заполучить последние билеты!
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Политика
Швейцария намерена узаконить «брак для всех»Лейла Бабаева, Берн
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Правительство Конфедерации хочет предоставить однополым парам право вступать в брак, поддерживая проект комиссии по юридическим вопросам Национального совета (CAJ-N).
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Здоровье
Сахар против вирусовЛейла Бабаева, Женева-Лозанна
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Швейцарские и британские ученые нашли новое средство для борьбы с инфекциями: модифицированный сахар.
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Экономика
В Швейцарии 660 000 человек живут за чертой бедностиЗаррина Салимова, Невшатель
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Об этом говорится в последнем исследовании уровня доходов и условий жизни жителей Швейцарии, проведенном Федеральной службой статистики.
Коронавирус: меры защиты и риски для ШвейцарииШвейцарский минздрав (OFSP) готовится к разным сценариям распространения нового типа коронавируса и вводит предупреждающие меры.
Итальянец обжаловал отказ в выдаче швейцарского паспорта. И выигралФедеральный суд удовлетворил апелляцию кандидата на получение швейцарского паспорта и предписал Управлению по натурализации коммуны Арт (кантон Швиц) предоставить ему право гражданства.
Коронавирус: вопросы и ответыДо настоящего времени вирус 2019-нКоВ не был обнаружен в Швейцарии. Однако минздрав Конфедерации не исключает, что отдельные случаи заболевания могут быть выявлены в течение ближайших нескольких дней.
Махинации с женевским «Папирусом»В городе Кальвина арестован мужчина, подозреваемый в подделке документов с целью помочь нелегалам получить законный статус. Идет расследование.
Мясо с антибиотиками?В швейцарских ресторанах клиентам не всегда предоставляют информацию о том, из какой страны импортировано мясо, входящее в состав блюд. Многие, сами того не подозревая, заказывают кулинарные шедевры, вероятно, содержащие антибиотики и стимуляторы роста.
В Швейцарии 660 000 человек живут за чертой бедностиОб этом говорится в последнем исследовании уровня доходов и условий жизни жителей Швейцарии, проведенном Федеральной службой статистики.