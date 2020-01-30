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Коронавирус: меры защиты и риски для ШвейцарииШвейцарский минздрав (OFSP) готовится к разным сценариям распространения нового типа коронавируса и вводит предупреждающие меры.
Итальянец обжаловал отказ в выдаче швейцарского паспорта. И выигралФедеральный суд удовлетворил апелляцию кандидата на получение швейцарского паспорта и предписал Управлению по натурализации коммуны Арт (кантон Швиц) предоставить ему право гражданства.
Коронавирус: вопросы и ответыДо настоящего времени вирус 2019-нКоВ не был обнаружен в Швейцарии. Однако минздрав Конфедерации не исключает, что отдельные случаи заболевания могут быть выявлены в течение ближайших нескольких дней.
Мясо с антибиотиками?В швейцарских ресторанах клиентам не всегда предоставляют информацию о том, из какой страны импортировано мясо, входящее в состав блюд. Многие, сами того не подозревая, заказывают кулинарные шедевры, вероятно, содержащие антибиотики и стимуляторы роста.
Коронавирус: вопросы и ответыДо настоящего времени вирус 2019-нКоВ не был обнаружен в Швейцарии. Однако минздрав Конфедерации не исключает, что отдельные случаи заболевания могут быть выявлены в течение ближайших нескольких дней.
Махинации с женевским «Папирусом»В городе Кальвина арестован мужчина, подозреваемый в подделке документов с целью помочь нелегалам получить законный статус. Идет расследование.