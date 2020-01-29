Культура

Ярослава Захарова, Лозанна

Так называлась международная конференция, прошедшая в конце прошлого года в Лозаннском университете. Организатор конференции, заведующая кафедрой славистики профессор Анастасия де Ля Фортель, предложила участникам поразмыслить над тем, какие способы описания, разработанные в рамках европейских memory studies, не/применимы к мемориальной ситуации в России и через какие формы и парадигмы историческая память реализует себя сегодня в контексте современных литературы и искусства. Нам кажется, эта тема может интересовать не только филологов-славистов.