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четверг, 30 января 2020 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Коронавирус: вопросы и ответы

Заррина Салимова, Берн

До настоящего времени вирус 2019-нКоВ не был обнаружен в Швейцарии. Однако минздрав Конфедерации не исключает, что отдельные случаи заболевания могут быть выявлены в течение ближайших нескольких дней.

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Моя Швейцария

Махинации с женевским «Папирусом»

Лейла Бабаева, Женева

В городе Кальвина арестован мужчина, подозреваемый в подделке документов с целью помочь нелегалам получить законный статус. Идет расследование.

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Культура

«История, память, пространство в (пост)советской культуре»

Ярослава Захарова, Лозанна

Так называлась международная конференция, прошедшая в конце прошлого года в Лозаннском университете. Организатор конференции, заведующая кафедрой славистики профессор Анастасия де Ля Фортель, предложила участникам поразмыслить над тем, какие способы описания, разработанные в рамках европейских memory studies,  не/применимы к мемориальной ситуации в России и через какие формы и парадигмы историческая память реализует себя сегодня в контексте современных литературы и искусства. Нам кажется, эта тема может интересовать не только филологов-славистов.

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Политика

Женева против Государственного совета Франции

Лейла Бабаева, Женева

Власти города Женева выступают против сооружения нового участка автострады во французской части региона Шабле, недалеко от франко-швейцарской границы. По их мнению, проект строительства выглядит неуместно на фоне изменения климата.

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вторник, 31 марта 2020 года
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Мясо с антибиотиками?

 В швейцарских ресторанах клиентам не всегда предоставляют информацию о том, из какой страны импортировано мясо, входящее в состав блюд. Многие, сами того не подозревая, заказывают кулинарные шедевры, вероятно, содержащие антибиотики и стимуляторы роста.

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