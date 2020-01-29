Главное на сегодня.
|
Здоровье
Коронавирус: вопросы и ответыЗаррина Салимова, Берн
подробнее
До настоящего времени вирус 2019-нКоВ не был обнаружен в Швейцарии. Однако минздрав Конфедерации не исключает, что отдельные случаи заболевания могут быть выявлены в течение ближайших нескольких дней.
|
Моя Швейцария
Махинации с женевским «Папирусом»Лейла Бабаева, Женева
подробнее
В городе Кальвина арестован мужчина, подозреваемый в подделке документов с целью помочь нелегалам получить законный статус. Идет расследование.
|
Культура
«История, память, пространство в (пост)советской культуре»Ярослава Захарова, Лозанна
подробнее
Так называлась международная конференция, прошедшая в конце прошлого года в Лозаннском университете. Организатор конференции, заведующая кафедрой славистики профессор Анастасия де Ля Фортель, предложила участникам поразмыслить над тем, какие способы описания, разработанные в рамках европейских memory studies, не/применимы к мемориальной ситуации в России и через какие формы и парадигмы историческая память реализует себя сегодня в контексте современных литературы и искусства. Нам кажется, эта тема может интересовать не только филологов-славистов.
|
Политика
Женева против Государственного совета ФранцииЛейла Бабаева, Женева
подробнее
Власти города Женева выступают против сооружения нового участка автострады во французской части региона Шабле, недалеко от франко-швейцарской границы. По их мнению, проект строительства выглядит неуместно на фоне изменения климата.
Коронавирус: меры защиты и риски для ШвейцарииШвейцарский минздрав (OFSP) готовится к разным сценариям распространения нового типа коронавируса и вводит предупреждающие меры.
Итальянец обжаловал отказ в выдаче швейцарского паспорта. И выигралФедеральный суд удовлетворил апелляцию кандидата на получение швейцарского паспорта и предписал Управлению по натурализации коммуны Арт (кантон Швиц) предоставить ему право гражданства.
Заморозка яйцеклеток в Швейцарии: за и противВ Конфедерации врачи рекомендуют пациенткам замораживать яйцеклетки до 35 лет, чтобы повысить шансы стать матерью в будущем. Медики рады предложить женщинам возможность продлить период вероятного наступления беременности, а оппоненты полагают, что на женщин таким образом оказывают давление.
Коронавирус: меры защиты и риски для ШвейцарииШвейцарский минздрав (OFSP) готовится к разным сценариям распространения нового типа коронавируса и вводит предупреждающие меры.
Мясо с антибиотиками?В швейцарских ресторанах клиентам не всегда предоставляют информацию о том, из какой страны импортировано мясо, входящее в состав блюд. Многие, сами того не подозревая, заказывают кулинарные шедевры, вероятно, содержащие антибиотики и стимуляторы роста.
Итальянец обжаловал отказ в выдаче швейцарского паспорта. И выигралФедеральный суд удовлетворил апелляцию кандидата на получение швейцарского паспорта и предписал Управлению по натурализации коммуны Арт (кантон Швиц) предоставить ему право гражданства.