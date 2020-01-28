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среда, 29 января 2020 года   

Главное на сегодня.
Политика

Итальянец обжаловал отказ в выдаче швейцарского паспорта. И выиграл

Заррина Салимова, Лозанна

Федеральный суд удовлетворил апелляцию кандидата на получение швейцарского паспорта и предписал Управлению по натурализации коммуны Арт (кантон Швиц) предоставить ему право гражданства.

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Культура

«Эдвард Хоппер»

НГ, Базель

Для поклонников американского художника лаконичное название выставки, которую до 17 мая 2020 года можно посетить в Фонде Бейелера в Базеле, содержит исчерпывающую информацию и указание к действию – немедленно ехать!

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Уголок гурмана

Мясо с антибиотиками?

Лейла Бабаева, Женева-Лозанна

В швейцарских ресторанах клиентам не всегда предоставляют информацию о том, из какой страны импортировано мясо, входящее в состав блюд. Многие, сами того не подозревая, заказывают кулинарные шедевры, вероятно, содержащие антибиотики и стимуляторы роста.

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Здоровье

Швейцария может закрыть часть больниц

Лейла Бабаева, Берн-Невшатель-Морж

Некоторые швейцарские эксперты полагают, что в стране следует сократить число клиник и госпиталей. По их мнению, это позволит уменьшить расходы в сфере здравоохранения.

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вторник, 31 марта 2020 года
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