Главное на сегодня.
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Экономика
Давос: вид с волшебной горыНадежда Сикорская, Давос
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В течение всей прошедшей недели мы рассказывали вам о том, что происходило в Русском доме в Давосе – все материалы «сложены в папку» в одном тематическом досье. А теперь хотим поделиться более личными впечатлениями, оставшимися за рамками этих публикаций.
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Здоровье
Коронавирус: меры защиты и риски для ШвейцарииЗаррина Салимова, Берн
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Швейцарский минздрав (OFSP) готовится к разным сценариям распространения нового типа коронавируса и вводит предупреждающие меры.
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Политика
Жилищный вопрос и гомофобию – на референдумЛейла Бабаева, Берн
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«Больше жилья по доступным ценам» и запрет дискриминации по признаку сексуальной ориентации – об этих двух инициативах швейцарцы выразят свое мнение на референдуме 9 февраля.
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Экономика
Швейцарские долгиЛейла Бабаева, Женева-Цюрих
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Швейцарцы берут кредиты все чаще и на все больший срок, при этом нередко не для того, чтобы купить автомобиль или провести отпуск на экзотических островах, а чтобы отдать другие долги.
Ольга Марголина: Сила частного банка – в людяхНаша сегодняшняя гостья отвечает за отношения с частными клиентами из России и СНГ в швейцарском банке VP Bank. За внешней хрупкостью чувствуются характер и несгибаемый стержень.
Зачем Швейцарии 67-часовая рабочая неделя?В Конфедерации, возможно, пересмотрят закон о труде (LTr), чтобы предоставить работодателям право периодически переходить на 67-часовую рабочую неделю. Об этом пишет газета Le Matin Dimanche, ссылаясь на секретный документ Государственного секретариата по экономике (SECO).
В Швейцарии разработан тест на новый коронавирусКоронавирус 2019-нКоВ, обнаруженный в китайском городе Ухань в декабре прошлого года, уже проник в Таиланд, Японию, Республику Корея, Тайвань и США. В Университетском госпитале Женевы (HUG) разработали тест на выявление этого вируса.
Достоевский о Женеве: «Это ужас, а не город!»Сегодня исполняется 135 лет со дня смерти великого русского писателя, жизненный путь которого прошел и через Швейцарию. Вместе с профессиональными исследователями его творчества и просто почитателями его таланта мы решили отметить эту печальную дату оригинальной, на наш взгляд, публикацией - объяснением в нелюбви к Женеве и к Швейцарии в цитатах.
Вадим Репин: «Женева мне подходит по всем показателям»17 июля открывается 16-й международный музыкальный Фестиваль в Вербье. Честь дать первый концерт в разнообразной и насыщенной программе предоставлена знаменитому российскому скрипачу.
Теннисист Станислас Вавринка бросил жену и дочьШвейцарская общественность в недоумении: сам 25-летний спортсмен объясняет свое решение тем, что хочет сконцентроваться на спортивной карьере, для продолжения которой ему осталось максимум пять лет…