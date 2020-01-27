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вторник, 28 января 2020 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Давос: вид с волшебной горы

Надежда Сикорская, Давос

В течение всей прошедшей недели мы рассказывали вам о том, что происходило в Русском доме в Давосе – все материалы «сложены в папку» в одном тематическом досье.  А теперь хотим поделиться более личными впечатлениями, оставшимися за рамками этих публикаций.

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Здоровье

Коронавирус: меры защиты и риски для Швейцарии

Заррина Салимова, Берн

Швейцарский минздрав (OFSP) готовится к разным сценариям распространения нового типа коронавируса и вводит предупреждающие меры.

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Политика

Жилищный вопрос и гомофобию – на референдум

Лейла Бабаева, Берн

«Больше жилья по доступным ценам» и запрет дискриминации по признаку сексуальной ориентации – об этих двух инициативах швейцарцы выразят свое мнение на референдуме 9 февраля.

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Экономика

Швейцарские долги

Лейла Бабаева, Женева-Цюрих

Швейцарцы берут кредиты все чаще и на все больший срок, при этом нередко не для того, чтобы купить автомобиль или провести отпуск на экзотических островах, а чтобы отдать другие долги.

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вторник, 31 марта 2020 года
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 Наша сегодняшняя гостья отвечает за отношения с частными клиентами из России и СНГ в швейцарском банке VP Bank. За внешней хрупкостью чувствуются характер и несгибаемый стержень.

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Зачем Швейцарии 67-часовая рабочая неделя?

 В Конфедерации, возможно, пересмотрят закон о труде (LTr), чтобы предоставить работодателям право периодически переходить на 67-часовую рабочую неделю. Об этом пишет газета Le Matin Dimanche, ссылаясь на секретный документ Государственного секретариата по экономике (SECO).

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В Швейцарии разработан тест на новый коронавирус

 Коронавирус 2019-нКоВ, обнаруженный в китайском городе Ухань в декабре прошлого года, уже проник в Таиланд, Японию, Республику Корея, Тайвань и США. В Университетском госпитале Женевы (HUG) разработали тест на выявление этого вируса.

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