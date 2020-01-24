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пятница, 24 января 2020 года   

Главное на сегодня.
Политика

В Давосе запустили Swiss Digital Initiative

Заррина Салимова, Давос

В рамках ВЭФ-2020 фонд Swiss Digital Initiative в присутствии федеральных советников Игнацио Кассиса и Уэли Маурера представил свой первый проект – швейцарский стандарт цифрового доверия.

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Культура

Музыка моря и «Сулико»

Надежда Сикорская, Женева

Мы продолжаем знакомить вас с произведениями Бенджамина Бриттена и Дмитрия Шостаковича – лейтмотивом текущего сезона Оркестра Романдской Швейцарии.

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Моя Швейцария

СМИ и мнения швейцарцев

Лейла Бабаева, Берн

Телевидение больше других СМИ влияет на умонастроения жителей Конфедерации. Об этом говорится в исследовании «Мониторинг СМИ Швейцарии», опубликованном на сайте Федерального управления по коммуникациям (OFCOM).

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Здоровье

Заморозка яйцеклеток в Швейцарии: за и против

Лейла Бабаева, Берн-Базель

В Конфедерации врачи рекомендуют пациенткам замораживать яйцеклетки до 35 лет, чтобы повысить шансы стать матерью в будущем. Медики рады предложить женщинам возможность продлить период вероятного наступления беременности, а оппоненты полагают, что на женщин таким образом оказывают давление.

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