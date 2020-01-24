Главное на сегодня.
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Политика
В Давосе запустили Swiss Digital InitiativeЗаррина Салимова, Давос
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В рамках ВЭФ-2020 фонд Swiss Digital Initiative в присутствии федеральных советников Игнацио Кассиса и Уэли Маурера представил свой первый проект – швейцарский стандарт цифрового доверия.
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Культура
Музыка моря и «Сулико»Надежда Сикорская, Женева
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Мы продолжаем знакомить вас с произведениями Бенджамина Бриттена и Дмитрия Шостаковича – лейтмотивом текущего сезона Оркестра Романдской Швейцарии.
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Моя Швейцария
СМИ и мнения швейцарцевЛейла Бабаева, Берн
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Телевидение больше других СМИ влияет на умонастроения жителей Конфедерации. Об этом говорится в исследовании «Мониторинг СМИ Швейцарии», опубликованном на сайте Федерального управления по коммуникациям (OFCOM).
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Здоровье
Заморозка яйцеклеток в Швейцарии: за и противЛейла Бабаева, Берн-Базель
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В Конфедерации врачи рекомендуют пациенткам замораживать яйцеклетки до 35 лет, чтобы повысить шансы стать матерью в будущем. Медики рады предложить женщинам возможность продлить период вероятного наступления беременности, а оппоненты полагают, что на женщин таким образом оказывают давление.
Ольга Марголина: Сила частного банка – в людяхНаша сегодняшняя гостья отвечает за отношения с частными клиентами из России и СНГ в швейцарском банке VP Bank. За внешней хрупкостью чувствуются характер и несгибаемый стержень.
Зачем Швейцарии 67-часовая рабочая неделя?В Конфедерации, возможно, пересмотрят закон о труде (LTr), чтобы предоставить работодателям право периодически переходить на 67-часовую рабочую неделю. Об этом пишет газета Le Matin Dimanche, ссылаясь на секретный документ Государственного секретариата по экономике (SECO).
ВЭФ будет спасать мир?С 21 по 24 января в Давосе в 50-й раз пройдет Всемирный экономический форум, ключевыми темами которого станут проблемы климата и окружающей среды.
Вадим Репин: «Женева мне подходит по всем показателям»17 июля открывается 16-й международный музыкальный Фестиваль в Вербье. Честь дать первый концерт в разнообразной и насыщенной программе предоставлена знаменитому российскому скрипачу.
Шизофрения излечима!Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»
В Давосе запустили Swiss Digital InitiativeВ рамках ВЭФ-2020 фонд Swiss Digital Initiative в присутствии федеральных советников Игнацио Кассиса и Уэли Маурера представил свой первый проект – швейцарский стандарт цифрового доверия.