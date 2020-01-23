Главное на сегодня.
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Политика
ВЭФ-2020: неравенство, зеленая экономика и технологииЗаррина Салимова, Давос
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Эти темы активно обсуждались в рамках сессий, проходящих в эти дни в Давосе.
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Политика
Наша Газета в ДавосеЗаррина Салимова, Давос
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В рамках «Русского дома» в Давосе главный редактор Нашей Газеты Надежда Сикорская выступила модератором двух сессий, посвященных диалогу России и Запада.
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Швейцарский стиль
Métiers d’Art. Легенды китайского зодиака: Год КрысыНГ, Женева
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Большая часть человечества уже встретила 2020-й год, но для почти полутора миллионов китайцев он начнется только 25 января. Зная их любовь к швейцарским часам, не сомневаемся, что новая модель бренда Vacheron Constantin будет нарасхват.
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Образование и наука
В Швейцарии разработан тест на новый коронавирусЛейла Бабаева, Женева
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Коронавирус 2019-нКоВ, обнаруженный в китайском городе Ухань в декабре прошлого года, уже проник в Таиланд, Японию, Республику Корея, Тайвань и США. В Университетском госпитале Женевы (HUG) разработали тест на выявление этого вируса.
Ольга Марголина: Сила частного банка – в людяхНаша сегодняшняя гостья отвечает за отношения с частными клиентами из России и СНГ в швейцарском банке VP Bank. За внешней хрупкостью чувствуются характер и несгибаемый стержень.
Зачем Швейцарии 67-часовая рабочая неделя?В Конфедерации, возможно, пересмотрят закон о труде (LTr), чтобы предоставить работодателям право периодически переходить на 67-часовую рабочую неделю. Об этом пишет газета Le Matin Dimanche, ссылаясь на секретный документ Государственного секретариата по экономике (SECO).
Швейцарские виноделы взбунтовалисьОколо двадцати виноделов Романдии отказались впустить государственных контролеров на территорию своих хозяйств. Такой шаг стал выражением протеста: недовольных не устраивает новое постановление о виноградарстве, вступившее в силу в 2019 году.
Можно ли пить алкоголь во время беременности?Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.
Достоевский о Женеве: «Это ужас, а не город!»Сегодня исполняется 135 лет со дня смерти великого русского писателя, жизненный путь которого прошел и через Швейцарию. Вместе с профессиональными исследователями его творчества и просто почитателями его таланта мы решили отметить эту печальную дату оригинальной, на наш взгляд, публикацией - объяснением в нелюбви к Женеве и к Швейцарии в цитатах.
Вадим Репин: «Женева мне подходит по всем показателям»17 июля открывается 16-й международный музыкальный Фестиваль в Вербье. Честь дать первый концерт в разнообразной и насыщенной программе предоставлена знаменитому российскому скрипачу.