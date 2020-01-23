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четверг, 23 января 2020 года   

Главное на сегодня.
Политика

ВЭФ-2020: неравенство, зеленая экономика и технологии

Заррина Салимова, Давос

Эти темы активно обсуждались в рамках сессий, проходящих в эти дни в Давосе.

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Политика

Наша Газета в Давосе

Заррина Салимова, Давос

В рамках «Русского дома» в Давосе главный редактор Нашей Газеты Надежда Сикорская выступила модератором двух сессий, посвященных диалогу России и Запада.

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Швейцарский стиль

Métiers d’Art. Легенды китайского зодиака: Год Крысы

НГ, Женева

Большая часть человечества уже встретила 2020-й год, но для почти полутора миллионов китайцев он начнется только 25 января. Зная их любовь к швейцарским часам, не сомневаемся, что новая модель бренда Vacheron Constantin будет нарасхват.

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Образование и наука

В Швейцарии разработан тест на новый коронавирус

Лейла Бабаева, Женева

Коронавирус 2019-нКоВ, обнаруженный в китайском городе Ухань в декабре прошлого года, уже проник в Таиланд, Японию, Республику Корея, Тайвань и США. В Университетском госпитале Женевы (HUG) разработали тест на выявление этого вируса.

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