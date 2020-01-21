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среда, 22 января 2020 года   

Главное на сегодня.
Политика

ВЭФ-2020: день второй

Заррина Салимова, Давос

В центре дискуссий, состоявшихся вчера в «Русском доме» в Давосе, были проблемы кибербезопасности и криптоэкономики.

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Наши люди

Ольга Марголина: Сила частного банка – в людях

Надежда Сикорская, Цюрих

Наша сегодняшняя гостья отвечает за отношения с частными клиентами из России и СНГ в швейцарском банке VP Bank. За внешней хрупкостью чувствуются характер и несгибаемый стержень.

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Экономика

Зачем Швейцарии 67-часовая рабочая неделя?

Лейла Бабаева, Берн

В Конфедерации, возможно, пересмотрят закон о труде (LTr), чтобы предоставить работодателям право периодически переходить на 67-часовую рабочую неделю. Об этом пишет газета Le Matin Dimanche, ссылаясь на секретный документ Государственного секретариата по экономике (SECO).

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Моя Швейцария

Швейцария принимает меры против чумы свиней

Лейла Бабаева, Берн

Эпидемия африканской чумы свиней (АЧС) бушует в мире не первый год, больше всего от нее пострадал Китай. Швейцария реализует специальную программу, чтобы не допустить проникновения вируса на свою территорию.

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Всего просмотров: 550

Зачем Швейцарии 67-часовая рабочая неделя?

 В Конфедерации, возможно, пересмотрят закон о труде (LTr), чтобы предоставить работодателям право периодически переходить на 67-часовую рабочую неделю. Об этом пишет газета Le Matin Dimanche, ссылаясь на секретный документ Государственного секретариата по экономике (SECO).

Всего просмотров: 307
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