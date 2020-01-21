Моя Швейцария

Лейла Бабаева, Берн

Эпидемия африканской чумы свиней (АЧС) бушует в мире не первый год, больше всего от нее пострадал Китай. Швейцария реализует специальную программу, чтобы не допустить проникновения вируса на свою территорию.