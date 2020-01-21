Главное на сегодня.
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Политика
ВЭФ-2020: день второйЗаррина Салимова, Давос
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В центре дискуссий, состоявшихся вчера в «Русском доме» в Давосе, были проблемы кибербезопасности и криптоэкономики.
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Наши люди
Ольга Марголина: Сила частного банка – в людяхНадежда Сикорская, Цюрих
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Наша сегодняшняя гостья отвечает за отношения с частными клиентами из России и СНГ в швейцарском банке VP Bank. За внешней хрупкостью чувствуются характер и несгибаемый стержень.
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Экономика
Зачем Швейцарии 67-часовая рабочая неделя?Лейла Бабаева, Берн
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В Конфедерации, возможно, пересмотрят закон о труде (LTr), чтобы предоставить работодателям право периодически переходить на 67-часовую рабочую неделю. Об этом пишет газета Le Matin Dimanche, ссылаясь на секретный документ Государственного секретариата по экономике (SECO).
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Моя Швейцария
Швейцария принимает меры против чумы свинейЛейла Бабаева, Берн
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Эпидемия африканской чумы свиней (АЧС) бушует в мире не первый год, больше всего от нее пострадал Китай. Швейцария реализует специальную программу, чтобы не допустить проникновения вируса на свою территорию.
Швейцария уверенно смотрит в будущееБюджеты кантонов и Конфедерации находятся в прекрасном состоянии: начиная с 2006 года доходы регулярно превышают расходы.
Швейцарские виноделы взбунтовалисьОколо двадцати виноделов Романдии отказались впустить государственных контролеров на территорию своих хозяйств. Такой шаг стал выражением протеста: недовольных не устраивает новое постановление о виноградарстве, вступившее в силу в 2019 году.
Правила для касс медицинского страхования изменятся?Правительства кантонов Женева и Во выступают за то, чтобы страховщики получали компенсации, если уровень резервов касс медицинского страхования превысит определенный порог.
Вадим Репин: «Женева мне подходит по всем показателям»17 июля открывается 16-й международный музыкальный Фестиваль в Вербье. Честь дать первый концерт в разнообразной и насыщенной программе предоставлена знаменитому российскому скрипачу.
Швейцарские виноделы взбунтовалисьОколо двадцати виноделов Романдии отказались впустить государственных контролеров на территорию своих хозяйств. Такой шаг стал выражением протеста: недовольных не устраивает новое постановление о виноградарстве, вступившее в силу в 2019 году.
Зачем Швейцарии 67-часовая рабочая неделя?В Конфедерации, возможно, пересмотрят закон о труде (LTr), чтобы предоставить работодателям право периодически переходить на 67-часовую рабочую неделю. Об этом пишет газета Le Matin Dimanche, ссылаясь на секретный документ Государственного секретариата по экономике (SECO).