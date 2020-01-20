Главное на сегодня.
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Политика
«Русский дом» в Давосе начал свою работуЗаррина Салимова, Давос
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Официальная российская площадка станет местом проведения десятка сессий, в которых примут участие представители бизнеса, политики, науки и культуры.
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Культура
20 лет на музыкальных вершинахНадежда Сикорская, Гштаад
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Фестиваль «Музыкальные вершины» под руководством французского скрипача Рено Капюсона пройдет с 31 января по 8 февраля 2020 года. Организаторы огласили программу юбилейного, 20-го выпуска, в которой немало новшеств.
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Моя Швейцария
ВВС Швейцарии к охране ВЭФ готовы?Лейла Бабаева, Дюбендорф-Давос
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17 января в сети фиксированной связи компании Swisscom была обнаружена неисправность, из-за которой временно перестали работать стационарные телефоны. Это случилось как раз в тот момент, когда планировалось перевести ВВС Конфедерации в состояние повышенной боевой готовности в преддверии 50-го Всемирного экономического форума (ВЭФ), который начинается сегодня в Давосе и продлится до 24 января.
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Уголок гурмана
Груша братбирн – швейцарский фрукт года-2020Лейла Бабаева, Цюрих
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Ассоциация Fructus, выступающая за сохранение фруктового «достояния» Конфедерации, высоко оценила этот забытый сегодня сорт, пользовавшийся большой популярностью в XIX веке.
Куда спрятаться от стресса?В Швейцарии – рекордное с 2012 года число выходов на больничный в связи с психологическим истощением. В таких случаях долгое отсутствие сотрудника может привести к увольнению.
Швейцария уверенно смотрит в будущееБюджеты кантонов и Конфедерации находятся в прекрасном состоянии: начиная с 2006 года доходы регулярно превышают расходы.
Швейцарские виноделы взбунтовалисьОколо двадцати виноделов Романдии отказались впустить государственных контролеров на территорию своих хозяйств. Такой шаг стал выражением протеста: недовольных не устраивает новое постановление о виноградарстве, вступившее в силу в 2019 году.
Шизофрения излечима!Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»
Швейцарские виноделы взбунтовалисьОколо двадцати виноделов Романдии отказались впустить государственных контролеров на территорию своих хозяйств. Такой шаг стал выражением протеста: недовольных не устраивает новое постановление о виноградарстве, вступившее в силу в 2019 году.
Правила для касс медицинского страхования изменятся?Правительства кантонов Женева и Во выступают за то, чтобы страховщики получали компенсации, если уровень резервов касс медицинского страхования превысит определенный порог.