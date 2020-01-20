Моя Швейцария

Лейла Бабаева, Дюбендорф-Давос

17 января в сети фиксированной связи компании Swisscom была обнаружена неисправность, из-за которой временно перестали работать стационарные телефоны. Это случилось как раз в тот момент, когда планировалось перевести ВВС Конфедерации в состояние повышенной боевой готовности в преддверии 50-го Всемирного экономического форума (ВЭФ), который начинается сегодня в Давосе и продлится до 24 января.