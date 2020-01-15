Главное на сегодня.
Кто и кого увольняет в ШвейцарииФирма Von Rundstedt, один из крупнейших представителей в сфере аутплейсмента в Конфедерации, опубликовала исследование «Барометр рынка труда». Главный вывод: увольняют в основном людей в возрасте 40-50 лет.
Бурный денежный поток в кантоне ЦюрихВ кантоне Цюрих уже десять лет действует налоговая амнистия. Благодаря этой мере задекларирована колоссальная сумма: около 10 млрд франков.
Берегите свой сонАпноэ, бессонница, ночные кошмары… качество нашего сна влияет на наше здоровье и работоспособность. О решениях, позволяющих вставать утром с постели, ощущая себя свежим и полным сил, мы расскажем в сегодняшней статье.
Можно ли пить алкоголь во время беременности?Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.
Ленин в ЖеневеПрогулка в поисках теней: к 140-летию со дня рождения вождя революции, который четыре года прожил в этом городе.
Достоевский о Женеве: «Это ужас, а не город!»Сегодня исполняется 135 лет со дня смерти великого русского писателя, жизненный путь которого прошел и через Швейцарию. Вместе с профессиональными исследователями его творчества и просто почитателями его таланта мы решили отметить эту печальную дату оригинальной, на наш взгляд, публикацией - объяснением в нелюбви к Женеве и к Швейцарии в цитатах.