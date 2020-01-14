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вторник, 14 января 2020 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Основные темы деловой программы «Русского дома» в Давосе

НГ, Давос

20-24 января 2020 года третий год подряд в рамках Всемирного экономического форума будет работать официальная российская площадка.

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Культура

artgenève 2020

Надежда Сикорская, Женева

Девятый выпуск салона пройдет с 30 января по 2 февраля 2020 года, в ключевой момент люксового туризма в Женеве и стратегический момент в международном календаре ярмарок искусства.

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Моя Швейцария

Федерер, экоактивисты и Credit Suisse

Лейла Бабаева, Базель-Лозанна-Давос

Экологические активисты, включая Грету Тунберг, выразили возмущение тем, что знаменитый теннисист Роджер Федерер сотрудничает с банком Credit Suisse, который вкладывает средства в ископаемые источники энергии. Со своей стороны, Тунберг намерена во второй раз принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Моя Швейцария

Поющее озеро в кантоне Граубюнден

Лейла Бабаева, Зильс-Мария

Высокогорное озеро Зильс издает необычные звуки, напоминающие пение китов, щелканье хлыста и пушечные выстрелы. Что бы это значило?

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